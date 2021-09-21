大陸新西蘭同禁台灣水果卻「雙標」？　台農委會陳吉仲：嚴重無知

大陸暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，而新西蘭早前亦以蟲害為由，禁止台灣芒果和荔枝輸入。

對於政府在面對大陸及新西蘭時的「雙標」爭議，農委會主委陳吉仲周二（21）在社交平台上發文，直指是對國際貿易實務與規範的嚴重無知。



陳吉仲表示，大陸片面暫停台灣釋迦、蓮霧進口，政府循正式管道要求對方在9月底前展開技術性諮商，否則將依澳洲模式向WTO提起爭端解決控訴。陳吉仲解釋，首先關於兩地農產品貿易所應遵守的動植物檢疫條件，是需要經由雙邊諮商，議定遊戲規則。例如台灣荔枝輸入新西蘭，原先議定46.5°C蒸熱20分鐘，經對方通知蟲害後，雙邊密切諮商討論解決方案，若雙方商定檢疫條件即可恢復進口。

新西蘭早前亦以蟲害為由，禁止台灣芒果和荔枝輸入。（聯合新聞網）

陳吉仲稱，換句話說，國際間各項農產品輸入檢疫的條件需要經過一個諮商的過程，客觀確定雙方應遵守的遊戲規則。但不管是3月時的菠蘿還是今次的釋迦、蓮霧，大陸事後對於台灣提出諮商的要求都相應不理，違反國際貿易規範的做法，令人無法接受。

陳吉仲並稱，國際規範要求輸入檢疫措施的執行，必須是基於科學證據，且採取對貿易侵害最小的手段。從通知有害生物到重新諮商檢疫條件，台灣與新西蘭都依國際規範、按正式程序進行，但大陸是片面暫停輸入，採取突襲式「今天通知明天就禁止」，且僅書面文字告知，未檢附任何客觀證據。此外，台灣水果出口各國，也只有大陸以介殼蟲為由阻擋，可見其做法不合國際常理。

陳吉仲強調，動植物輸入檢疫的條件不能無限上綱，必須依照科學來劃分風險等級。新西蘭通知的東方果實蠅會產卵寄生在果實內部，成蟲會飛行，擴散風險高。但介殼蟲為外寄生，不會侵入果實內部，散播能力低，危害遠低於果實蠅。因此世界各國若在邊境攔檢到介殼蟲，絕大多數都可讓廠商就地燻蒸後放行，幾乎沒有國家對介殼蟲採取禁止輸入的措施。

陳吉仲最後稱，大陸身為國際社會的一分子，就要遵守國際社會的規範，輸入檢疫是科學問題，不是政治問題，應儘快回應台灣諮商的要求，否則只能循國際爭端解決機制來捍衛權益。