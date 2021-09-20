新西蘭禁台芒果荔枝　網民批「民進黨雙標」：提告中國卻尊重西方

中國大陸在今（2021）2月禁止台灣菠蘿輸入後，近日再以多次檢出有害生物為由，自9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，台灣政府多次要求技術性對話都未獲回應，台灣農委會主委陳吉仲19日喊話，稱中國官方9月底前不恢復對話機制，台灣政府預告將於10月1日向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。



但亦有台灣網友卻翻出新西蘭禁止台灣芒果輸入的新聞，揶揄陳吉仲對此卻只敢表示「尊重」，質疑「民進黨」政府雙標。



此前台灣一批芒果和荔枝運抵新西蘭後，於6月18日被發現有東方果實蠅幼蟲，遭新西蘭當局下令暫停入境，當時台灣農委會同樣強調芒果沒發現東方果實蠅，已立即調查原因，會提出改善措施，並進一步跟新西蘭諮商。然而至今不論芒果或荔枝仍無法銷新西蘭，陳吉仲則表示尊重進口國處理。

東方果實蠅會在水果內產卵並孵出幼蟲，導致水果腐爛和報廢。（圖源：台灣行政院農委會農業試驗所官網）

《聯合報》以「愛國水果能吃多久」為標題評論，今年不少人紛紛「用新台幣下架台灣鳳梨」，但新加坡台商團購鳳梨發現大小不一、品質差，當地超市上架一天就打對折；台農發宣稱首度出口兩公噸鳳梨到澳洲，並說要確立標準通關及商業模式，未料不到一周就傳鳳梨過熟，通路商為避免糾紛決定不上架。

文中寫道，出口日本的香蕉，今年四月傳出農藥超標遭銷毀；六月外銷紐西蘭的芒果、荔枝出現東方果實蠅幼蟲，斷然遭禁止輸入，至今卡關近百天，紐西蘭尚未點頭同意重啟貿易。

評論認為，輸日香蕉農藥超標，農委會稱會加強輔導，嚴格要求外銷業者依照規定辦理；但面對陸方陸續檢出台灣鳳梨、釋迦、蓮霧蟲害，農委會顯然沒用同樣態度因應。「台灣不必自居「被害人」角色，應先檢視輸陸品質，甚至普查外銷水果、確保落實檢疫措施，以理性科學解決更務實。」

部分台灣網民在網路論壇PTT轉貼新西蘭禁台灣芒果的新聞，表示「洋人說有蟲等於尊重 ，中國說有蟲等於我告上」、「怎麼不跟WTO哭訴」、「民進黨教你什麼叫雙標」「永遠不思進步，一直操作成政治問題」「支持提告紐西蘭」。