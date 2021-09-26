習近平恭賀朱立倫當選國民黨主席　重申「九二共識反對台獨」

國民黨主席選舉9月25結束，由朱立倫當選。中共中央委員會總書記習近平9月26日發賀電祝賀朱立倫，呼籲國共兩黨共同堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎，堅守民族大義，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。



國民黨主席選舉9月25結束，朱立倫在國民黨主席選舉獲得8萬5,164票，以45.78%的得票率當選國民黨主席。習近平9月26日上午以中國共產黨中央委員會總書記名義發出賀電，祝賀朱立倫當選中國國民黨主席。

習近平在賀電中表示，過去一個時期，國共兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上良性互動，加強合作，順應兩岸同胞共同願望，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。

朱立倫9月25日當選國民黨主席後表示，兩岸關係非常重要，他在就任黨主席後，就會恢復所有兩岸溝通管道與交流平台，做比說更重要，大家可以拭目以待。 （吳逸驊攝）

習近平指出，當前台海情勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前。期望國共兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和，為國家謀統一，為民族謀復興。

回顧朱立倫在2015年1月17日首次當選中國國民黨主席時，當晚，習近平也曾發出賀電，冀望國共兩黨能秉持民族大義，鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」之共同政治基礎，加強交流，增進互信，推動兩岸關係和平發展繼續前行，造福兩岸民眾，共成民族復興之偉業。

據悉，多年以來，中國國民黨的新任黨主席都會收到來自中共的祝賀，唯獨2020年3月贏得補選的江啟臣未收到來自中共的賀電。