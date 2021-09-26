多個樓盤降到低於成本價銷售　張家口發樓價「限跌令」

今年以來，內地一線城市紛紛升級調控政策讓樓市降温，部分三四線城市卻正在迎接「逆向」調控，發布「限跌令」以阻止房企以低價賣樓。

最新發布「限跌令」的城市為河北張家口，近日該市發通知，要求「新取得預售許可證的項目不得低於備案價格85%進行銷售」。



最新發布「限跌令」的城市為河北張家口，近日該市發通知，要求「新取得預售許可證的項目不得低於備案價格85%進行銷售」。（《張家口日報》）

綜合《張家口日報》及《澎湃新聞》報道指，張家口市住建局、張家口市財政局等四部門於本月14日聯合出台《關於進一步加快完善房地產長效機制的通知》。新措施的具體內容為：針對已經取得預售許可的老樓盤，不得低於成本價銷售；針對新取得預售許可的新樓盤，不得低於備案價格的85%銷售，也就是樓價降幅最多不能超過15%。

此外，「限漲」也是這份《通知》的另一項內容。新規規定，「建立土地拍賣的熔斷機制，土地招標拍賣過程中，當溢價率達50%或超過設置的最高限價時，終止網上競價，採取搖號方式確定競買人」。過高的地價拍賣將被熔斷，以使得開發商必須在合理區間裡制定房屋銷售價格。

據報道，目前在張家口主城區，已經從樓價最頂峰的13000元（人民幣，下同）/平方米左右，降到了均價8000多元/平方米。尤其是進入本年下半年以來，張家口主城區和周邊陸續有多個樓盤，迫於現金流和銷售回款等壓力，開始降到低於成本價銷售。

張家口市住建局房地產監管科科長杜繼鑫曾表示，用大幅低於成本的價格買到單位，置業者肯定認為是白撿了大便宜，但是後期保障、房屋配套設施等投入一定會攤上高開銷，所以「限跌令」在一定程度上也在保護置業者的利益。

近兩個月來，包括株洲、江陰、菏澤、岳陽、昆明、瀋陽、唐山等城市以政策手段干預樓市降價，被稱為樓價「限跌令」。