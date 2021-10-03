金鐘獎｜耗資2億台幣《天橋上的魔術師》奪6獎　公視製作成大贏家

台灣第56屆電視金鐘獎於10月2日晚間於台北國父紀念館舉行，全台電視節目共同角逐近40個獎項，除特別貢獻獎掰發給資深氣象主播任立渝外，電視劇集「做工的人」囊括迷你劇集男配角獎、迷你劇集男主角獎、迷你劇集導演獎與迷你劇集獎四項大獎；耗資2億新台幣、台韓合製的「天橋上的魔術師」則囊括燈光獎、戲劇類節目攝影獎、美術設計獎、戲劇節目最具潛力新人獎等四項大獎，上述兩個節目堪稱本屆大贏家。
此外，「不羈─台灣百年流變與停泊」以及「福爾摩沙守護者」也都分別獲得三項大獎，而「全明星運動會」則奪得節目創新獎、益智及實境節目獎。值得一提的是，「客家電影院─光的孩子」，也將迷你劇集女主角獎、迷你劇集編劇獎收歸囊中。
而在戲劇節目男女配角的部分，男配角由邱凱偉以「我的婆婆怎麼那麼可愛」拿下該獎，女配角則是簡嫚書以都市愛情創業劇「她們創業的那些鳥事」的「林美季」一角脱穎而出。
最受矚目的戲劇節目男女主角獎，先登場的男主角獎由「生生世世」主演薛仕凌殺出重圍，他上台致詞時，強調這是一個很不一樣的時代，他將獎項獻給幕前幕後所有努力的工作人員；女主角獎則由「我的婆婆怎麼那麼可愛」的主演鍾欣凌，她上台一一感謝了工作上的長官與夥伴、家人、劇團、媒體與母校。
總計所有獎項，具有官方色彩的製作單位「財團法人公共電視文化事業基金會」得到12項大獎，無疑是最大贏家。
2003年將白先勇經典小說《孽子》改編為電視劇，拍攝《一把青》在兩岸收穫高口碑的導演曹瑞原，今年擔任金鐘獎評審主委，他呼籲政府應該正視、回應影視產業，「如何讓留下來正在台灣努力的人，能看到未來、看到希望，也才是一種對現象上的表態。」
完整獲獎名單如下：
特殊貢獻獎
任立渝
燈光獎
葉明廣／天橋上的魔術師
戲劇類節目攝影獎
陳克勤、高子皓／天橋上的魔術師
戲劇類節目剪輯獎
姜敍佩／公視人生劇展─人生清理員
生活風格節目獎
誰來晚餐12
生活風格節目主持人獎
大霈（李霈瑜）／原來是匠紫
非戲劇類節目剪輯獎
洪瑞憶、許聰仁／不羈─台灣百年流變與停泊
非戲劇類節目攝影獎
陳一鬆、陳相宇、陳昱翔／福爾摩沙守護者
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
遊珈瑄／公視迷你電影院—家庭式
迷你劇集（電視電影）男配角獎
薛仕凌／做工的人
迷你劇集（電視電影）女配角獎
小薰（黃瀞怡）／大債時代
動畫節目獎
未來宅急便
兒童少年節目獎
kakudan時光機
兒童少年節目主持人獎
Lan pao（薛紀綱）／kakudan時光機
自然科學紀實節目獎
福爾摩沙守護者
人文紀實節目獎
不羈─台灣百年流變與停泊
自然科學及人文紀實節目主持人獎
舒夢蘭／福爾摩沙守護者
非戲劇類節目導演獎
李立劭／公視紀實─獨舞者的樂章
迷你劇集編劇獎
徐麗雯／客家電影院─光的孩子
聲音設計獎
林耿農／不羈─台灣百年流變與停泊
美術設計獎
王志成、王佳惠、葉智雄、楊喻憲、郭家宥／天橋上的魔術師
戲劇節目最具潛力新人獎
李奕樵／天橋上的魔術師
電視電影獎
主管再見
迷你劇集女主角獎
徐堰鈴／客家電影院─光的孩子
迷你劇集男主角獎
李銘順／做工的人
節目創新獎
全明星運動會
非戲劇類節目導播獎
李麗芳／第16屆KKBOX風雲榜頒獎典禮
益智及實境節目獎
全明星運動會
益智及實境節目主持人獎
曾國城／一字千金─鬥字英雄會
綜藝節目獎
菱格世代DD52
綜藝節目主持人獎
唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸／36題愛上你
迷你劇集導演獎
鄭芬芬／做工的人
迷你劇集獎
做工的人
戲劇節目男配角獎
Darren（邱凱偉）／我的婆婆怎麼那麼可愛
戲劇節目女配角獎
簡嫚書／她們創業的那些鳥事
戲劇節目編劇獎
張逸寧、吳岱芸、吳宗叡、陳南宏／客家尋味劇場─女孩上場
戲劇節目男主角獎
薛仕凌／生生世世
戲劇節目女主角獎
鍾欣凌／我的婆婆怎麼那麼可愛