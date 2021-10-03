金鐘獎｜耗資2億台幣《天橋上的魔術師》奪6獎　公視製作成大贏家

台灣第56屆電視金鐘獎於10月2日晚間於台北國父紀念館舉行，全台電視節目共同角逐近40個獎項，除特別貢獻獎掰發給資深氣象主播任立渝外，電視劇集「做工的人」囊括迷你劇集男配角獎、迷你劇集男主角獎、迷你劇集導演獎與迷你劇集獎四項大獎；耗資2億新台幣、台韓合製的「天橋上的魔術師」則囊括燈光獎、戲劇類節目攝影獎、美術設計獎、戲劇節目最具潛力新人獎等四項大獎，上述兩個節目堪稱本屆大贏家。

此外，「不羈─台灣百年流變與停泊」以及「福爾摩沙守護者」也都分別獲得三項大獎，而「全明星運動會」則奪得節目創新獎、益智及實境節目獎。值得一提的是，「客家電影院─光的孩子」，也將迷你劇集女主角獎、迷你劇集編劇獎收歸囊中。

而在戲劇節目男女配角的部分，男配角由邱凱偉以「我的婆婆怎麼那麼可愛」拿下該獎，女配角則是簡嫚書以都市愛情創業劇「她們創業的那些鳥事」的「林美季」一角脱穎而出。

最受矚目的戲劇節目男女主角獎，先登場的男主角獎由「生生世世」主演薛仕凌殺出重圍，他上台致詞時，強調這是一個很不一樣的時代，他將獎項獻給幕前幕後所有努力的工作人員；女主角獎則由「我的婆婆怎麼那麼可愛」的主演鍾欣凌，她上台一一感謝了工作上的長官與夥伴、家人、劇團、媒體與母校。

總計所有獎項，具有官方色彩的製作單位「財團法人公共電視文化事業基金會」得到12項大獎，無疑是最大贏家。

2003年將白先勇經典小說《孽子》改編為電視劇，拍攝《一把青》在兩岸收穫高口碑的導演曹瑞原，今年擔任金鐘獎評審主委，他呼籲政府應該正視、回應影視產業，「如何讓留下來正在台灣努力的人，能看到未來、看到希望，也才是一種對現象上的表態。」

台灣金鐘獎男主角薛仕凌高舉獎座。（中央社）

完整獲獎名單如下：

特殊貢獻獎

任立渝

燈光獎

葉明廣／天橋上的魔術師

戲劇類節目攝影獎

陳克勤、高子皓／天橋上的魔術師

戲劇類節目剪輯獎

姜敍佩／公視人生劇展─人生清理員

生活風格節目獎

誰來晚餐12

生活風格節目主持人獎

大霈（李霈瑜）／原來是匠紫

非戲劇類節目剪輯獎

洪瑞憶、許聰仁／不羈─台灣百年流變與停泊

非戲劇類節目攝影獎

陳一鬆、陳相宇、陳昱翔／福爾摩沙守護者

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎

遊珈瑄／公視迷你電影院—家庭式

迷你劇集（電視電影）男配角獎

薛仕凌／做工的人

迷你劇集（電視電影）女配角獎

小薰（黃瀞怡）／大債時代

動畫節目獎

未來宅急便

兒童少年節目獎

kakudan時光機

兒童少年節目主持人獎

Lan pao（薛紀綱）／kakudan時光機

自然科學紀實節目獎

福爾摩沙守護者

人文紀實節目獎

不羈─台灣百年流變與停泊

自然科學及人文紀實節目主持人獎

舒夢蘭／福爾摩沙守護者

非戲劇類節目導演獎

李立劭／公視紀實─獨舞者的樂章

迷你劇集編劇獎

徐麗雯／客家電影院─光的孩子

聲音設計獎

林耿農／不羈─台灣百年流變與停泊

美術設計獎

王志成、王佳惠、葉智雄、楊喻憲、郭家宥／天橋上的魔術師

戲劇節目最具潛力新人獎

李奕樵／天橋上的魔術師

電視電影獎

主管再見

迷你劇集女主角獎

徐堰鈴／客家電影院─光的孩子

迷你劇集男主角獎

李銘順／做工的人

節目創新獎

全明星運動會

非戲劇類節目導播獎

李麗芳／第16屆KKBOX風雲榜頒獎典禮

益智及實境節目獎

全明星運動會

益智及實境節目主持人獎

曾國城／一字千金─鬥字英雄會

綜藝節目獎

菱格世代DD52

綜藝節目主持人獎

唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸／36題愛上你

迷你劇集導演獎

鄭芬芬／做工的人

迷你劇集獎

做工的人

戲劇節目男配角獎

Darren（邱凱偉）／我的婆婆怎麼那麼可愛

戲劇節目女配角獎

簡嫚書／她們創業的那些鳥事

戲劇節目編劇獎

張逸寧、吳岱芸、吳宗叡、陳南宏／客家尋味劇場─女孩上場

戲劇節目男主角獎

薛仕凌／生生世世

戲劇節目女主角獎

鍾欣凌／我的婆婆怎麼那麼可愛