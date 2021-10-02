金鐘獎紅地氈｜劉品言性感度震懾眼球　林予晞似林心如靠顏值硬撼

台灣電視盛會第56屆金鐘頒獎典禮今日（2／10）在國父紀念館舉行，並由蔡尚樺及黃豪平擔任紅地氈主持。作為視壇一年一度盛事，一眾女星亦相當搏盡：擁有混血血統的夏朧激似Angelababy（楊穎）；李雪的禮服可謂中門大開、下身更開衩近胯；Janet身穿典雅的黑禮服，僅用一塊布遮住胸前，側面看相當火辣辣；林予晞身材上雖有所輸蝕，但靠顏值搭夠、靚女到激似少女林心如；温貞菱大露背造型亦相當吸睛；近日準備成為人妻的Sandy（吳姍儒）也罕有性感登場；但最為震撼觀眾眼球的造型就不得不提劉品言，禮服上的Deep-U令其玲瓏浮突的的好身材一覽無遺，是為今晚紅地氈之冠！



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另外，男藝人方面劉冠廷、鄭元暢、曾敬驊以西裝造型登場，是為一如慨往的帥氣；炎亞綸則染上銀灰髮，以媲美女演員的低胸造型登場，在一眾男藝人中突圍而出。值得一提的是憑《綜藝玩很大》入圍益智及實境節目主持人獎的KID（林柏昇）帶著故友小鬼公仔現身，胸前也別著相同圖案的裝飾，讓小鬼也一起有走紅毯的感覺，更眼泛淚光明言很想替小鬼奪下獎項。