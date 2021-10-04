3天內近百架解放軍軍機擾台　美國務院批北京破壞區域和平

中國大陸3天內派近百架軍機飛掠台灣西南空域，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）10月3日主動發出聲明關切，批評北京破壞區域和平穩定，並強調美國政府會持續協助台灣維持足夠自我防衛能力，履行對台承諾。



根據台灣軍方統計，10月1日至3日分別有38架、39架及16架解放軍軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），短短3日就有93架解放軍軍機擾台。其中10月2日的39架創下台灣軍方自2020年9月17日公布統計以來最多架次紀錄，北京明顯加大對台軍事恫嚇力道。

美國國務院發言人普賴斯10月3日主動發出聲明，他表示美國對中國大陸在台灣周圍挑釁軍事活動相當關切。

普賴斯批評中共行徑破壞穩定，導致可能誤算的風險，也削弱區域和平與穩定，他敦促中國停止在軍事、外交與經濟上對台灣施壓及脅迫。

普賴斯強調，台灣海峽和平與穩定是美國持久利益，美國政府會持續協助台灣維持足夠自我防衛能力，也會履行在美中三項聯合公報、台灣關係法及六項保證下對台灣的承諾。

同時，普賴斯重申美國對台灣承諾堅若磐石，認為這將有助維繫台海與區域和平及穩定，「我們會持續與朋友盟友站在一起，推進我們共同繁榮、安全與價值，並深化與民主台灣的關係」。

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解放軍軍機近幾年頻頻飛掠台灣周邊防空識別區，美國國務院雖不只一次公開關切，但多是在記者詢問後以被動方式回應，或是透過Twitter發言，主動發聲明關切並不多見。

普賴斯前一次主動發聲明關切解放軍軍機擾台是在1月23日，當時中共明顯提高擾台頻率。