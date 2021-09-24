國產貨貼進口標、價格便宜四分三　內地汽車晶片荒下曝「新商機」

汽車行業遭遇晶片荒之際，部分人卻從中找到牟利的商機。據中新經緯周四（23日）報道，「貼標」汽車晶片正在內地市場上流通，知情人士透露，這種國產汽車晶片被貼上進口標後很受歡迎，價格上相較於原裝貨能便宜四分之三。有進口品牌晶片代理商為此直言：「你能想像芯（晶）片像衣服、鞋子一樣，也有貼標的『山寨貨』嗎？」



報道指，今年第一季度，內地市場乘用車已因晶片荒而減產10%以上，且第二季度由於各種突發事件，情況還更嚴重。就在此時，一些經銷商卻在兜售「貼標」汽車晶片。深圳市騰浩偉業電子有限公司負責人劉浩（化名）表示，他們可以根據採購方需求為國產汽車晶片貼上進口標，價格方面，以亞德諾某型號車規級電源管理晶片為例，現時原裝進口貨每片價格為3.5元（人民幣．下同），國產貼標貨則僅用0.85元。

對於國產貼標貨是否即假貨，劉浩表示，國產貨打的也是ADI（亞德諾）的標，就外觀而言一模一樣，性能亦相差不大，「怎麼能算假？」他形容其就像買鞋一樣，一些貼上大牌標誌的產品也會有不俗的質量，有時甚至比正品還好，「就看客戶能不能接受了」。但他也坦言一分錢一分貨，兩種晶片實際用起來時，性能還是有所差異。

他還稱，現時汽車晶片短缺，但車廠又嫌國產的不夠好，以為進口的就是好的，「這是自己選擇」；但同時強調他們不會對買家隱瞞貼標的事實，至於買家之後是否會當成原裝貨用，他們就不清楚了。

據深圳華強北經銷商陳英（化名）透露，他手中代理着恩智浦、意法、亞德諾等多個品牌，但不是所有型號都有貼標的替代品，又透露現時貼標的價格也在上漲。

國產晶片的市場份額仍十分有限。（中新經緯）

國家新能源汽車技術創新中心副總經理、中國汽車芯片產業創新戰略聯盟副秘書長鄒廣才表示，專業人士不難辨別此類貼標晶片，因其每個外圍封裝和管腳數都有些差異，難以作假，但對不太清楚的普通買家而言則未必。

他又提到，國產晶片的市場份額仍十分有限，不是靠貼標就能解決。據中國汽車芯片產業創新戰略聯盟數據顯示，汽車晶片市場主要由海外廠商主導，中國汽車晶片市場整體自主率僅佔5%左右。