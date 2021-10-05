解放軍軍機連日繞台　陸委會：將與友我國家共同遏制中共

10月以來解放軍已經派出149架次機進入台灣西南空域，單單是10月4日一天就有56架次，是台灣國防部公布台灣西南空域的解放軍動態以來架次數量最高的一次。

對此，台陸委會強調，台方有決心捍衛國家主權，台方也積極與「友我國家」密切溝通合作，共同遏制中共危害區域穩定。



解放軍在「十一」連假期間天天派遣軍機進入台灣防空識別區，包括10月1日38架次、10月2日39架次、10月3日派16架次，再加上10月4日的56架次，10月以來的前四天共有149架次解放軍機壓迫台灣西南空域。

據台國防部數據，解放軍10月4日一共派出56架次軍機，包括戰鬥機、反潛機、轟炸機、預警機等，自台海中線南端飛入台灣西南防空識別區，而台軍方面則派遣空中軍力應對廣播驅離，同時也啟動防空飛彈追監。

解放軍殲-16戰機及轟-6K（點擊大圖瀏覽）：

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台陸委會10月4日晚間發表新聞稿表示，「中共解放軍連續多日在我周邊海空域進行大規模侵擾演訓，嚴重破壞台海和平穩定現狀、升高區域緊張」，陸委會表達嚴正抗議，並要求北京當局立即停止非和平、不負責任的挑釁行徑。

陸委會強調，「中共不放棄對台用武，頻繁在我周邊海空域進行軍事滋擾，嚴重違反國際關係和平準則。其霸道侵犯、企圖脅迫台灣接受其錯誤的政治主張，是製造兩岸緊張的罪魁禍首，更已威脅區域安全秩序，完全無助於兩岸良性互動，台灣人民絕不會屈服妥協」。

蔡英文強調，台灣唯一的選項就是讓自己更強大，更堅定保護自己。（台陸委會供圖）

陸委會還正告「中共當局」，稱台方有決心堅定捍衛國家主權尊嚴與台海和平，對岸切勿一再誤判情勢、製造事端，並表示，「我方已充分掌握共軍動態並做適切應處，也積極與友我國家密切溝通合作，共同遏制中共惡意挑釁及危害區域穩定」。