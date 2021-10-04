金鐘獎｜《天橋上的魔術師》奪大獎　製片名單裡「中國」卻消失?

台灣影視金鐘獎於10月2日落幕，擔任本屆台灣金鐘獎評審之一、本身也是動畫公司負責人的林家齊通過個人臉書（Facebook）指出，就其印象所知，金鐘獎大贏家《天橋上的魔術師》標榜「台韓視效跨國合作」，但實際是由中國大陸公司負責，但該公司和創作者消失在製作名單上，因此質疑台灣是否有些話無法說。



台灣戲劇《天橋上的魔術師》入圍金鐘獎14個項目，最終獲得6個獎座，堪稱本屆金鐘獎最大贏家。對此，林家齊除恭喜該劇創作團隊的優秀成果之外，也透露其兩年前得知的訊息，該劇現場負責視覺特效指導的陸籍創作者「宋威老師」以及負責超過80%特效鏡頭的「北京諾華視創公司」，都消失在製作名單上。

他認為不應該因為任何原因抹滅了這些工作人員應得的努力與鼓勵。他並質疑「難道在台灣有什麼話是不能公開、不能說的嗎？」

台劇《天橋上的魔術師》獲得第56屆金鐘獎最佳劇集，共囊括六項獎座，堪稱最大贏家。圖為《天》劇創作團隊上台領獎畫面。（台灣文化部）

林家齊也指出台灣影視產業的現況，他說，《天橋上的魔術師》在蔡英文政府前瞻計劃新台幣1.5億經費的支持下，成了台灣近年來戲劇史上數一數二的大案，可是在喊着資金不足的情境下，把四千萬視覺特效預算髮包給國外，只留下少數的特效鏡頭在台灣，甚至聽聞有些台灣參與特效製作的公司，也是從對岸接到二包三包輾轉發回來的。

林家齊表示，《天》劇並不是只如預告中所宣傳的台韓視效跨國合作，主要負責場景特效製作的還是中國大陸。他理解制作方或許為了品質，選擇找熟悉的團隊，不過要讓產業變得更好，不單隻有「IP是台灣的」就好，而是所有的製作環境都要一起成長。也就是說，比如特效技術或許可以留在台灣，讓台灣人才能夠有機會參與。

台劇《天橋上的魔術師》在宣傳上指出該劇由視覺效果由台韓合作，但林家齊指出，其實多為北京公司主導。（Facebook@林家齊）

林家齊這番言論也引發網友熱議，比如政治性地指涉蔡英文政府需要中國大陸之外，但除卻摻雜政治意識形態的情緒性發言，背後更多的是對台灣影視產業的焦慮。

比如長期關注兩岸娛樂圈的資深媒體人商台玉也在其臉書指出，他認為製作團隊最後把特效發包給北京公司，肯定是不得不的選擇，這可能是基於預算考量或是溝通上的障礙，更有可能是基於技術信賴。

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商台玉指出，就她了解，視覺效果統籌製作必須要找到一個頭部負責人，該頭部公司再根據工作比例分配自己執行，或是將特效發包給其他廠商。而且這個角色必須在片子設計開拍時就必須參與到底，不可能由傳統導演製片來分包製作。

也因此，商台玉指出「視效製作」早已經是一個跨國合作的產業，而中國大陸因為市場規模，肯定已經有相當的製作能力和水平，而從業人員和投資方，肯定也有很多台灣成分。而從這件事情中，「該反省的應該是為什麼不能兩岸合作？想要純粹的去中有可能嗎？」