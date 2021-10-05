解放軍軍機繞台規模破紀錄　蘇貞昌：中國大陸一再侵害區域和平

10月以來解放軍已經派出149架次機進入台灣西南空域，單單是10月4日一天就有56架次，是台灣國防部公布台灣西南空域的解放軍動態以來架次數量最高的一次。

對此，台灣行政院長蘇貞昌10月5日表示，「中國是愈來愈過份，世界也都看到中國一再侵害區域的和平，對台灣的壓迫。」蘇貞昌強調，「我們國人要自強，想要併吞台灣的國家才不敢輕易動武」。



蘇貞昌10月5日赴台灣立法院進行施政報告並備詢，卻遭到國民黨立委佔領議場強力杯葛。對此蘇貞昌表示，國民黨對「一直要併吞台灣的中國」，都可以說要「求同尊異、擱置爭議」，對自己的政府、民主的政黨卻一再武鬥、鬧場，妨礙政府運作，阻止在野小黨的質詢，這樣只會增長敵人威風，減少民眾的支持，希望國民黨要深思。

台灣行政院長蘇貞昌10月5日接受媒體聯訪，表示「中國一再侵害區域和平」。蘇也強調台灣應團結應對。（台灣行政院供圖）

至於10月4日有56架次解放軍戰機飛入台灣西南空域，創下架次新紀錄。蘇貞昌對此強調，台灣一定要警覺，「中國是愈來愈過份」，世界也都看到「中國一再侵害區域的和平」，對台灣的壓迫，所以民主陣營國家都在提出警告。

解放軍戰機威迫台灣架次創新高：（點擊大圖瀏覽）

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蘇貞昌說，「我們國人要自強，我們也看到蔡總統一直支持國軍，我們一定要增強自己、團結一起、增強國力，想要併吞台灣的國家才不敢輕易動武」。蘇貞昌表示，唯有自助，才有人助。