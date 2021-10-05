自稱「孫中山信徒」　朱立倫就任國民黨主席推「黨員回娘家」計劃

國民黨主席選舉落幕，10月5日國民黨主席當選人朱立倫在與現任國民黨主席江啟臣交接後，成為新任國民黨主席。

朱立倫同步宣佈，他將推動黨員回娘家的計畫，用孫文所講的「同舟共濟，海納百川」中的「同舟」，推出「同舟計畫」，把失聯黨員找回來，或許有不同想法，但都是「孫文信徒、蔣經國的傳人」。國民黨必須連結兩岸、國際，依照黨綱黨章重啟兩岸交流平台，創造和平環境。



該交接典禮上，前任國民黨主席江啟臣提到，團結是具體的行動，是回歸制度。這一次的選舉，證明了國民黨是一個成熟的民主政黨，是一個可以競爭激烈，但更會迅速凝聚，一致對外的政黨，朱立倫則首先感謝江啟臣過去17個月以來的努力，頗有緩和選戰期間劍拔弩張的味道。

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朱立倫感謝參選國民黨主席的其他候選人，他提到，國民黨大家庭可以有不同意見，但一定會團結在共同目標、黨魂、黨德、創黨的中心思想。總理孫文創建國民黨，帶領國民黨創建「中華民國」，每位黨員要記住「我們都是總理的信徒，中心思想就是要捍衛『中華民國』，總理為了我們的民主自由打拼」，堅持「中華民國」、民主自由一定是基本立場，堅持創黨初衷為所有社會弱勢、不公不義發聲努力。

朱立倫指出，再過不到20天，台中就要舉行淘汰台灣基進立委陳柏惟罷免案（「刪Q案」）的投票。再過70幾天，要進行四項重要的全台公投，讓所有的台人決定國家的重大政策。接連而來的工作，都將是朱立倫與國民黨同志共同的承擔，共同要克服的艱難任務。

他提到，國民黨已經透過民主程序決定了下階段帶領黨的隊長，期待黨在最短時間內回歸戰鬥隊形，一起戰鬥到底。也只有這樣，才能夠讓未來每一次投票，成為對民進黨政府的不信任投票。在民主的制度下，用選票革命，「不但要下架不適任的民意代表，下架背離民意的政策方向，更要進一步下架這個政府，讓制定背離民意政策的閣揆下台」。

朱立倫批評民進黨執政，如這次疫情當中製造多少失業、中小企業倒閉跟無辜受害者，這些「新弱勢」的民眾都是國民黨要為其發聲，這就是黨德、黨魂跟創黨精神，國民黨永遠捍衛「中華民國」，任何傷害「中華民國」（的說法、行為）絕對不能接受，違反自由民主的絕對不能接受。

他強調，國民黨在台灣必須記住蔣經國講的「永遠要跟人民站在一起，時代在變，環境在變，跟民眾站在一起的決心絕不改變」，國民黨接下來是團結的國民黨、連結的國民黨、戰鬥的國民黨，要把許多失聯黨員黨內同志找回，目前只有37萬的黨員，至少有10、20萬的失聯黨員，他們或許對黨失望對黨不滿，但是要把他們找回來。

朱立倫同步宣佈，他將推動黨員回娘家的計畫，用孫文所講的「同舟共濟，海納百川」中的「同舟」，推出「同舟計畫」，把失聯黨員找回來，或許有不同想法，但都是孫文信徒、蔣經國的傳人。國民黨必須連結兩岸、國際，依照黨綱黨章重啟兩岸交流平台，創造和平環境，連結國際不論美國、日本等都要連結起來，他特別感謝前政務官願意加入國民黨團隊。另外也要在社會擴大接觸面，走出同温層，走出現在的局面。

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馬英九致詞則感謝江啟臣過去的努力，也表達對朱立倫接下來每次挑戰締造亮眼成績。

該交接典禮除馬英九外，前主席吳伯雄、洪秀柱、吳敦義皆到場觀禮。另外，交接典禮過後舉行的中常會也通過黨務人事任命。