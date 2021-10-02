朱立倫熱盼國共回暖之前　得要先處理張亞中的「統一遺產」

朱立倫日前當選成為新任國民黨主席，並回覆中共中央總書記習近平署名賀電，用以正告黨眾、以壯國共關係發展日後可期的用意明顯。然而，在朱立倫磨刀霍霍整備再起國共接觸之前，黨魁選舉期間竄起的「張亞中現象」恐怕還留有餘韻，猶須朱立倫面對排解。



朱立倫儘管勝出當選新任國民黨主席，但張亞中於選舉期間帶領「統一議題」，掀起政治漣漪陣陣，恐有得朱立倫耗費時間與心力才能消化。（圖源：中央社，多維製圖）

台灣知名統派學者張亞中參選國民黨主席，從一開始的不看好，到後來聲勢直起，不少評論都冠以「張亞中現象」評述，甚而類比過去橫掃全台民意的「韓國瑜旋風」。當然，「張亞中現象」不及「韓國瑜旋風」，未能達到全台普適熱衷的程度，但兩人分別藉由談論庶民經濟的左，以及兩岸關係的統，激盪了國民黨內的兩波政治潮起。

儘管朱立倫勝選成為事實，但歷經這一場國民黨主席選舉，勝敗結果恐怕是其次，之所以「難得熱烈」，主要還是國民黨人都在這一場選舉當中，因為張亞中的參選，被迫討論了統一。顯然的，在張亞中浮出枱面之前，位居國民黨層峰者除了洪秀柱，國民黨眾人普遍不願意直面統一問題，這也包含了即將接任國民黨主席的朱立倫。張亞中雖然落敗，但在國民黨內已留下了一筆「統一遺產」，對於此後的國民黨而言，這一場「統一」辯論是沒有談完，是未完待續的議程？還是就此躲避到底、索性不談了？恐怕還有得折騰。

國民黨主席當選人朱立倫9月28日出席前國民黨立委吳志揚新書發表會。（吳逸驊／多維新聞）

事實上，一樣的情況放在民進黨、放在台灣社會，也是一樣。儘管民進黨大力拒統一點都不讓人意外，同時台灣社會對於談論統一也忌諱莫名，但過去這些年，自2019年「習五點」以降，台灣社會、各政黨言及兩岸的方式與回應，其實都圍繞在談論統一這回事，只是沒有自覺。

總的來說，台灣自從開放政黨競爭，乃至型塑出以兩黨政治為主線的政治發展，進而區分藍綠、統獨的政治光譜，面對北京反獨促統的力道日增，被動之勢的台灣政黨，無論其統獨光譜再怎麼區別、拉大差異，之於兩岸結構而言，早已沒有了差別。從過往北京還經常掛在嘴邊的「寄希望於台灣人民」開始，兩岸一旦要談論統一問題，即隱含了非只能從國民黨這廂來發動的必要。朱立倫此時接掌黨中央，就算銜接了國共橋樑，但不若過往取得近「獨家代理」的情勢已然明朗。

9月22日，國民黨主席候選人張亞中選前接受中廣董事長趙少康專訪，訪談中雙方激辯兩岸問題，火藥味濃厚。（Facebook@趙少康）

從朱立倫當選後，中共派發賀電，到國台辦柔性回應來看，國共關係啟動「再正常化」或許可期，但在「時空環境不同之術」作用下，國共此情留否成追憶，不無疑問。追根結底，國民黨、乃至國共關係的發展問題，並不在於朱立倫的出線，或更在於張亞中的敗北。張亞中以第二高票敗選的一大因素，是其選前被黨內冠以一旦當選就將亡黨的恐懼，就「談統就亡黨」的連結，這些看在北京眼裏，國民黨自此又如何以統派政黨自居？這無疑是收到賀電之後的朱立倫必須清楚回應的問題。