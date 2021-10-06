台灣國防部長指大陸已具有犯台能力　形容兩岸局勢是40年來最嚴峻

台灣立法院周三（6日）審查涉及2400億元（新台幣．下同）的「海空戰力提升特別條例」草案。

國防部長邱國正會前受訪時指出，現在兩岸情勢可謂他從軍40年來最嚴峻的時刻，他評估「中共目前已有犯台能力」，但要付出一定成本，到了2025年成本將進一步降低，並具備「全面」犯台能力。



邱國正指，兩岸情勢可謂他從軍40年來最嚴峻的時刻，他評估「中共目前已有犯台能力」，只是仍要付出一定成本。（香港01）

綜合台媒報道，立法院外交及國防、財政委員會聯席會議在當天審查上述草案，共涉及八項軍備，包括有海軍高效能艦艇（沱江級艦）、岸置反艦飛彈系統（雄二、雄三及增程型雄三）、海巡艦艇加裝戰時武器系統、陸基防空系統（天弓三型）、無人攻擊載具系統（劍翔無人機）、雄升飛彈系統（雄二E）、萬劍飛彈系統及野戰防空系統（陸射劍二）。邱國正為此也到立法院進行業務報告，並備質詢。

國防部送給的報告書中提到，分析2025年後，中共區域拒止、反介入及封鎖控制台海周邊能力日趨完備，尤其075型兩棲攻擊艦陸續成軍，三棲快速多點犯台能力驟增，對台灣防衛作戰形成重大挑戰。

對於外界好奇是否代表中共在2025年將具備犯台能力，邱國正對此表示，中共目前已有犯台能力，但台灣不會挑釁，分析2025年時中共將具備「全面」犯台能力。接着邱國答詢時進一步強調，現在的兩岸情勢可謂他從軍40年來最嚴峻的時刻。中共目前已有犯台能力，只是要付出成本，待2025年時，成本不僅更為降低，且具備「全面」犯台能力。

另一方面，美國總統拜登（Joe Biden）日前表示，與大陸國家主席習近平談到台灣議題後，兩人同意遵守「台灣協議」，而除了遵守協議外，拜登認為習近平不應做其他事情。對此，邱國正回應媒體時表示，國防部就是做好軍事準備，政治考慮是另一層次，「如果要作戰，國軍一定站在最前線，國軍會努力強化最好的戰備。」