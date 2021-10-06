辛亥革命110周年大會將於北京舉行　重申「和平統一」或成焦點

繼中共建黨百年慶祝活動後，中共中央10月9日將舉行辛亥革命110周年紀念大會。此次中共7名政治局常委將全數出席，中共總書記習近平也將發表談話，重申和平統一基調，堅決反對外部勢力等干預台海與反對台獨。並引述孫中山所說「統一是中國全體國民的希望」，強調兩岸統一是歷史發展定論，任何人任何勢力都無法阻擋。



綜合《中國時報》報道，大陸中央紀念辛亥革命110周年大會擬於10月9日舉行，據了解，這是中共成立100周年慶祝活動後，大陸今年最重要的政治活動，中共7名政治局常委將全數出席，中共總書記習近平也將發表談話，由於是辛亥革命周年紀念活動，涉台內容會佔一定比重，主要基調仍以他在中共成立百年的講話精神為主，重申和平統一的基調，並堅決反對外部勢力等干預台海與反對台獨。

報道稱，有鑑於北京明年2月將舉行冬季奧運，目前入境北京仍要隔離三周，因此大陸紀念辛亥革命110周年大會，並沒有台灣政治人物專門從台灣前往，受邀貴賓以已經在大陸的台灣人士為主。

中共中央歷來重視辛亥革命，逢十都會舉辦紀念大會。圖為2011年10月9日，紀念辛亥革命100周年大會在北京人民大會堂舉行。（新華社）

報道並引述有關人士指出，此次紀念辛亥革命110周年大會，地點在北京人民大會堂，由大陸全國政協主席汪洋主持，包括全國人大常委會副委員長、中國國民黨革命委員會中央委員會主席萬鄂湘、中華全國歸國華僑聯合會主席萬立駿等皆會出席併發言。

孫中山是兩岸歷史重要的交集人物（點擊觀看大圖）：

+ 9

據悉，中共中央向來重視孫中山誕辰與辛亥革命，每逢雙十都會特別舉行大會，由黨內最高領導人出席並發表談話。孫中山誕辰與辛亥革命，也是兩岸政治連結的一部分，在2016年11月11日紀念孫中山誕辰150周年大會上，習近平在講話時，提出反分裂的6個任何。

報道引述大陸涉台人士指出，習近平在辛亥革命110周年大會上的談話，主軸將是從中共建黨百年，到辛亥革命110周年，連結到中華民族偉大復興，強調辛亥革命開創了完全意義上的近代民族民主革命，其後民族獨立、人民解放等則由中共完成，直指中國共產黨人是孫中山先生革命事業最忠實的繼承者，完成孫中山先生的未竟事業。

此外，習近平也會引述孫中山講過「統一是中國全體國民的希望」，來延伸到兩岸統一是歷史發展的定論，任何人任何勢力都無法阻擋。