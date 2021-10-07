雙十節會晤蔡英文交流台海情勢？　朱立倫：我見得到她嗎

撰文：屈彥辰
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日前蔡英文在10月6日的民進黨中常會中恭賀朱立倫當選國民黨魁，同時呼籲他帶領國民黨不要再讓議事空轉、杯葛議事。對此，朱立倫要民進黨謙卑面對民意，要蔡英文為防疫漏洞造成800多條人命道歉。

有記者亦問到台灣雙十節當天是否會跟蔡英文交流台海情勢，朱立倫反問，「我見得到她嗎？」

國民黨主席朱立倫日前出席「中華戰略學會」慶祝「中華民國110年國慶大會接受媒體聯訪，被問到蔡英文在10月6日的民進黨中常會中，恭賀朱立倫當選國民黨魁，同時呼籲他帶領的國民黨不要再讓議事空轉、杯葛議事。

對此他先感謝蔡英文，也呼籲民進黨主席蔡英文、「蔡英文總統」，讓民進黨謙卑的面對民意，「不要這麼蠻橫又忽視民意，完全違反民意」，這樣的做法只會讓民眾唾棄，不管是防疫的大漏洞造成800多條人命（往生），蔡英文是不是也應該出來謙卑道歉？

國民黨主席朱立倫當地時間10月7日出席「中華戰略學會」慶祝「中華民國110年國慶大會」，朱立倫接受媒體聯訪，被問到台灣雙十當天是否會跟蔡英文交流台海情勢，朱反問，「我見得到她嗎？」（屈彥辰／多維新聞）

朱立倫也喊話台行政院長蘇貞昌，表示蘇更應該向全民誠摯的道歉，讓民眾現在疫苗不足，紓困又不願意發現金，這樣的做法對嗎？連民進黨立委在地方都不敢辯護。

針對國民黨說陳柏惟是「三零立委」，說有引用資料錯誤，朱立倫說，10月23日希望該選區的朋友們出來投票，用最理性的選票來檢驗一位在台灣立法院不認真、品德各方面有問題，又主張大家可以開放毒品、開放大麻的立委，大家是不是認為還需要代表台中海線？他進一步說，他引用的都是事實，台媒「TVBS」不是也有報道嗎？

此外，台灣基進放話他們說罷免陳柏惟成功後，接下來要罷免國民黨立委江啟臣，朱立倫回擊，罷免任何優秀、認真、努力的立法委員是絕對不會成功的，只有罷免不符合民意、不認真、品德或主張跟民意完全相反的民意代表才會成功。

詢及台灣民眾黨支持度超過國民黨，朱立倫稱「有信心找回支持」，不過孫文學校總校長張亞中宣稱會號召黨員回娘家，黨內有人士評估深藍結構會與主流民意脱節，對此是否會擔心？朱立倫再次強調，他已經宣佈，國民黨號召10萬、20萬、30萬的黨員回孃家、入黨，推出「同舟計畫」，不管是深藍、淺藍、中間藍，或是任何認同孫中山思想、精神或是認同蔣經國愛台灣的所有朋友都歡迎加入中國國民黨。

朱立倫被問到怎麼看美國總統拜登（Joe Biden）說跟中國國家主席習近平有「台灣協議」，習近平不會有「超過行為」？他說，拜登總統所談的都是希望區域能夠安全和平，對維護區域安全、和平，包括美國、中國大陸、台灣各方都有責任，所以大家都要負起這樣的責任，讓區域更和平、更安全。既然台灣是其中重要的一個角色，台灣不能單靠美國，台灣自己也希望兩岸能夠溝通、能夠減少衝突、化解誤會，同時也扮演一個和平的促進者，而不是麻煩的製造者。

聯訪尾聲，最後被問到台灣雙十當天是否會跟蔡英文交流台海情勢，朱立倫反問，「我見得到她嗎？」

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