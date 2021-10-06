法國參議院訪問團飛抵台灣　將會晤蔡英文蘇貞昌游錫堃等政府首長

台灣外交部周二（5日）宣布，法國參議院台灣研究交流小組主席李察（Alain Richard） 訪問團應政府邀請，訂於10月6日至10日率團訪問，成員除了團長李察外，另有友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）共4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。

台媒報道，訪問團已於周三（6日）上午抵達台灣，李察在現場未有發表談話，但他們稍後將會與總統蔡英文，以及一眾台灣政府高層及部會首長會晤。



據台灣外交部此前發布的新聞稿，李察等人訪台期間將拜會蔡英文，並安排會見台灣行政院長蘇貞昌、台灣立法院長游錫堃、台灣監察院長陳菊、台灣外交部長吳釗燮；另外也將會晤台灣經濟部、台灣衛福部、台灣陸委會等相關部會首長，參訪基隆「沙灣歷史文化園區」等文經設施。游錫堃及吳釗燮均將分別設宴款待訪團。李察等人抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，均完全配合台灣中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

總統府發言人張惇涵則稱，總統府誠摯歡迎支持台灣的國際重要友人訪台，蔡英文預計將在周四（7日）上午於總統府內接見李察。

張惇涵表示，李察備受法國各界敬重，積極推動台法國會交流，尤其不畏打壓支持台灣的行動，讓台灣人民印象最為深刻。今年3月，李察領銜提出《支持台灣參與國際組織工作之決議案》，促成法國參議院無異議通過決議案，這也是法國參議院首度通過友台決議案。蔡英文將頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰李察對台灣的支持，以及對促進台法友好關係的貢獻。

張惇涵表示，李察是台灣的老朋友，此行是他繼2015年、2018年後，第三度訪台，台灣總統府誠摯歡迎李察再次造訪台灣。而此次訪問團另包括4位跨黨派參議員，以及法國參議院友台小組執行秘書高玉笛，台灣總統府也由衷感謝法國國會跨黨派展現對台灣的堅定友誼。

張惇涵亦指出，近日相繼有澳洲、法國等重要國際友人訪台，這也是「世界加台灣好友」的具體行動展現。台灣期待透過更多的交流，讓台灣與理念相近的國家，持續深化民主夥伴的友好連結，持續深化各項領域的合作伙伴關係。