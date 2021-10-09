辛亥革命110周年｜習近平重申統一願景　外媒指暫未訴諸對台動武

10月9日，中國舉行辛亥革命110周年紀念大會，中共總書記習近平出席並發表講話，強調台灣問題屬中國內政，不容任何外來干涉，也不要低估中國人捍衛國家主權和領土完整的決心。事後，英媒「路透社」報道此時是，關注到習近平的發言並未直接訴諸對台動武。不過儘管如此，對於這篇講話是否會在台灣受到歡迎，路透社仍不樂觀。

習近平在紀念大會中說了，中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。



中國舉行辛亥革命110周年紀念大會：（點擊瀏覽大圖）

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習近平強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。

由於北京方面近來加強軍事威迫台灣的力道，10月以來已派出上百架次戰機壓迫台灣西南空域，光是10月4日一天就有56架次，是台灣國防部公布台灣西南空域的解放軍動態以來，架次數量最高的一次。而根據台灣國防部統計，解放軍戰機自2019年3月首次飛入台灣西南空域防空識別區，當年約10架次，到了2020年則襲擾約380架次，2021年截至10月上旬，已超過600架次，可見台海軍事緊張情勢之高。

在經歷過去幾天解放軍戰機的大動作後，北京此次對台的論調，格外受到外界重視。路透社便特別指出，習近平的講話並沒有直接提及「動武」等語。然而路透社仍提醒，習近平在7月的中國共產黨百年黨慶上，曾以強硬態度宣示要「粉碎任何台獨圖謀」；2019年的《告台灣同胞書》40周年紀念會上，也表態「不承諾放棄使用武力」。