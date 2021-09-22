「勸降解放軍」新裝備模仿央視主播聲音　台軍「心戰喊話車」惹議

中國大陸9月20日起暫停台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧輸入，引發台灣方面強烈不滿。兩岸矛盾再次升級之際，台媒消息指，台灣的新裝備「二代心戰作業車」首度曝光，用以「勸降解放軍」。



據台媒《聯合新聞網》報道，為反制大陸對台「認知作戰」，台灣防務部門「心理作戰大隊」新接裝的「二代心戰作業車」首度曝光，台軍還號稱正秘訓「心戰喊話手」，能模仿解放軍高官與央視主播聲音、口吻，向解放軍甚至大陸地區進行喊話，混淆作戰意志。

報道稱，與舊型「心戰車」相比，「二代心戰作業車」全車不但裝甲化，也配備最新影像科技應用，串流遠距衛星、虛擬場景及影音剪輯技術，作業車配備便攜式影音工作站及虛擬攝影棚，能隨車快速製作各式影音成品，用以「反制共軍」認知作戰，混淆大陸軍民認知，尤以仿擬「共軍」高官聲音製作偽冒視頻。影像可以通過持殊程序剪接，甚至AI換臉，但偽冒的音源，仍須靠真實人聲錄製。「二代心戰作業車」預定明年起投入作戰序列。

有台灣網民戲稱這套裝備的「勸降思路」還停留在二戰時期。也有人質疑，「現代戰爭還會讓你有機會開卡車慢慢喊話？」這一消息在大陸網絡傳播後，亦引來大陸網民紛紛嘲諷「幼稚可笑」、「腦回路清奇」。

據悉，這並不是台灣首次研究「勸降裝備」。早在今年3月，台軍曾宣稱，「新型心戰喊話車」將配合各作戰區兵火力運用，針對「第一波登陸或空降敵軍」，在其立足未穩、缺乏重型裝備支持時，實施「心戰喊話」，「誘發敵軍產生信心危機，以瓦解戰鬥意志」。

而2018年之前，台軍「心戰喊話」的標準台詞是，「親愛的共軍兄弟們，你們已經被包圍了，前有火海，後無退路，趕快出來投誠吧。我們的政府是寬大為懷的，絕對保障你們的生命安全，趕快出來投誠吧」。除了「心戰喊話」，台軍還推出過「投誠食品」：蛋卷、牛奶糖、巧克力，「投誠方便麵」等。