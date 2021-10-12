雙十節｜台駐德代表稱「揮舞國旗想吐血」　國民黨批「騙吃騙喝」

台灣「雙十節」甫結束，台灣駐德國代表謝志偉在Facebook發文談論青天白日滿地紅旗，題名「我的國旗告白」，表示「當年曾有多少中國人為這面旗子拋頭顱、灑熱血」，但這面旗子來到台灣後，卻也「沾滿了多少勇敢或無辜的台灣人的鮮血」。

他又稱，這面旗幾十年來愈來愈鮮紅，是因為「我們一邊舉一邊吐血啊」。對此，國民黨文傳會主委凌濤隨即批其「傷害主權」、「騙吃騙喝」。



謝志偉在文中表示，「就算手裏頭舉着這面國旗，我們心裏頭想的還是台灣，這塊紮紮實實的土地，自由民主的生活方式，不是那個連你們都拋棄的中華民國。因此，這些年來，看到你們在中共面前泰然自若地，沒有痛苦，沒有掙扎，如此毫無懸念地拋棄『中華民國』和『國旗』時，我心裏其實是鬆了一口氣的：這麼容易被放棄，不就證明，兩者根本就不存在久矣？於是，我們終於有了共識！」

謝志偉說，「你們如此『甜共』，希望你們也能明白，我們手上所舉的你們的國旗，幾十年沒褪色而越來越鮮紅，還有一個別的原因：因為我們一邊舉一邊吐血啊！」

10月10日台灣雙十節甫結束，台灣駐德國代表謝志偉便急於在Facebook發文，題名「我的國旗告白」，表示揮旗時想吐血。（Facebook＠謝志偉）

國民黨文傳會主委凌濤10月12日立即對此回應稱，謝志偉身為台灣駐外官員，卻揚棄「國旗」，還聲稱「一邊舉一邊吐血」，雙十才剛結束，台灣人就看到現任外交官把「國旗」批到一文不值，帶頭傷害國家主權，真乃世界奇觀。

凌濤質疑，蔡英文才剛在雙十演說時強調，「維持現狀就是我們的主張，會全力阻止現狀被片面改變」。可是蔡英文任命的謝志偉，其手中原本應該要大力揮舞的青天白日滿地紅，竟變成了台獨布條，蔡英文聲稱的「維持現狀」，已被自己任命的駐德大使片面改變。如果蔡英文不將謝志偉立即革職懲戒，就等於默許謝志偉企圖顛覆「中華民國」的行為跟主張。

凌濤認為，民進黨的國家主張就是唱雙簧，蔡英文這一頭說「中華民國台灣」是最大公約數，如果蔡英文想實踐台獨黨綱，就勇敢說出來，如果謝志偉有骨氣，就不要拿「中華民國」的政府薪水搞台獨，如果不認同國家，就不要頂着「中華民國」外交官名號在國際社會騙吃騙喝。

凌濤質疑，蔡英文在雙十演說時還提到，「國旗不見了我們一起生氣」，請問面對謝志偉「讓國旗變不見」的行為，蔡英文生氣了嗎？謝志偉的失格行為，無疑是重重一巴掌打臉蔡英文與民進黨政府。請蔡英文要恪守《中華民國憲法》與自己的就職誓言，用行動作為團結表率，不要再把「中華民國」當成操弄對立的消費工具。

國民黨副秘書長羅智強則在Facebook表示，只想問蔡英文三句話，「你看到中華民國國旗會吐血嗎？你看到中華民國國旗會吐血嗎？你看到中華民國國旗會吐血嗎？」，認為蔡英文一邊虛情假意的揮舞國旗，一邊放任外交官羞辱，「這樣的總統比其所用的這個外交官更可恥」。羅智強最後標註，「蔡英文謝志偉要改國旗國號趕快改我等着看」，「都完全執政了怕甚麼」。