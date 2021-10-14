高雄大火｜國台辦向罹難者致哀　蔡英文：全力協助傷者遇難者家屬

台灣高雄市鹽埕區「城中城」大樓今日（14日）凌晨起火，截至晚上7時，火災已造成46死41傷。國台辦、海峽兩岸關係協會向遇難者表達深切哀悼。

台灣總統蔡英文在Facebook發文，向遇難者致深切哀悼，並祝願傷者早日康復。她表示，已與高雄市長陳其邁聯繫，了解救災及傷亡狀況，並指示行政機關向高雄市政府提供最大支援，全力以赴向傷者和遇難者家屬提供協助。



蔡英文稱，不論是對受困民眾的搶救、居民的安置工作，或是傷者和罹難者家屬所需要的協助，中央和地方都會全力以赴。她已向高雄市長陳其邁了解救災及傷亡狀況，並請行政院相關部會給高雄市政府最大的支援，行政院長蘇貞昌也前往慰問傷患。

蔡英文向遇難者致深切哀悼。（Facebook）

台灣傳媒《ETtoday》報道，陳其邁傍晚間6時許率相關局處首長兩次90度鞠躬道歉。他表示，火災現場搶救工作告一段落，市政府將責成衛生局、社會局、民政局立刻展開對於傷患的醫療照顧工作、住戶後續的生活安置工作，以及罹難者家屬的喪葬協助工作，承擔起照顧受災戶的責任。同時，要求警察局、消防局全力配合檢察官進行火場調查工作，盡快查明並公布肇事釀災的事故原因，絕對要公開透明，向社會大眾負責。

高雄市長陳其邁率相關局處首長鞠躬道歉。（中央社）

此外，市政府將組成行政調查小組，檢視相關機關日常對於包括城中城大樓在內的老舊建築，在行政管理上是否有疏漏輕忽的地方，或是否在遭遇問題或困難時在行政作為上有不夠積極之處，並立即全面檢討現行消防建管的法規制度。

對於外界關注城中城大火為何燒得如此嚴重的問題，陳其邁稱，城中城是使用權相當複雜、所有權人也紛亂的地方，成立管委會相當困難；過去是商住兩用，後來1至6樓廢棄但堆置很多易燃物，6樓以上才是住戶，因此造成消防建管處理上相當棘手。他表示，守護市民生命財產安全是身為市長的責任，鹽埕區城中城大火造成重大人命，他感到無比悲痛、深切自責，要向患者、罹難者、家屬以及市民致歉。