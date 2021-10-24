台灣宜蘭發生6.5級地震　台北捷運暫停行駛

今日（24日）下午1時11分，台灣宜蘭發生黎克特制6.5級地震；下午1時12分發生5.4級餘震。台北捷運暫停行駛；台灣高鐵及台鐵部分列車廷誤。台北市應變中心已開設專案，正了解台北市是否有災情。



宜蘭發生6.5級地震。（中央氣象局）

台灣中央氣象局消息，本次地震深度66.8公里，震央位於宜蘭縣政府南方22.7公里（位於宜蘭縣南澳鄉)。最大震度宜蘭縣、花蓮縣、新北市、桃園市、台北市、台中市、南投縣、新竹縣、基隆市、苗栗縣、新竹市4級。

台灣各市都有明顯震感。《聯合報》報道，有居住於台中市西屯區大樓27樓的民眾拍下家中吊燈搖晃的片段，又稱本次地震搖晃明顯，且時間較長，「正在大樓內，不知該往何處跑，很可怕」。有台北民眾表示，自己家住在11樓，地震來時「彷彿有海浪有後方襲捲而來，整個公設吊燈叮叮噹噹，震完5分鐘還頭暈想吐」。

彰化縣有633戶停電。台電彰化營業處表示，員林地區有一條線路瞬停多次，基於供電安全，先切開故障區間，目前已派員巡視線路。彰化縣消防局稱，地震發生後各分隊人員均派出人車巡查，到目前為止，並無災情傳出。

受地震影響，台北捷運暫停行駛。台北捷運表示，下午1時11分接獲地震4級訊息，立即按照SOP（標準作業程序）進行列車清車，目前全線車站暫停營運，並進行車站檢視及巡軌作業，暫時無異常回報，稍後通知何時恢復正常營運。

台灣高鐵稱，南港至苗栗地區部分列車延誤，已派人處理。台鐵表示，震感4級地區列車一度停駛，之後先以30公里速度慢行，巡檢車亦出動路線巡檢，部分列車延誤。

地震發生後，位於新北市的核一二廠強震儀有動作。台電表示，目前全部機組正常運轉中，正依規定檢查設備。位於屏東縣恆春鎮的核三廠2部機弱震儀未被觸發，核二廠2號機也正常運轉，各水火力機組、壩堰及輸電設備運作正常。

據台灣中央氣象局報告，花蓮縣今日中午12時38分曾發生黎克特制4.5級地震。據了解，花蓮昨日（23日）曾發生5次地震，分別於早上11時16分、11時24分，下午12時16分、6時3分以及6時32分，強度分別為黎克特制5.3級、4.1級、3.5級、4.3級、4.5級。