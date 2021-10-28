台灣國防部長回應美軍「駐」台協訓　解放軍機清晨再闖西南空域

台灣總統蔡英文接受CNN專訪時承認有美軍駐台協訓，國防部長邱國正周四（28日）回應指，台軍跟美軍在各個層次及領域都有頻繁交流，任何團隊或友邦的協助一定對台灣有幫助。

但邱國正亦稱，台灣目前並沒有美軍整支部隊駐紮，有美軍人員來台與「駐」台不同。



邱國正當天上午以「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。專案報告提到，兩岸軍事對峙短期難以緩解，邱國正稱這是他與國防部的研判，因為許多軍事動作仍在進行中，且非一言半語說停就停，所以研判不是短期內會明顯轉為平靜。

針對美軍駐台協訓一事，邱國正指出，雖然友邦或任何一個團隊的協助對台灣一定有所幫助，但強調守護台灣要靠自己，不能完全指望他人，台軍的立場亦一向如此。對於美軍是否已經「駐」台，邱國正就稱美軍與台軍時常有在交流、人員互動，「他們有些人員過來」，但強調與「駐」台不同，目前台灣並沒有美軍整支部隊駐紮。邱國正並補充，美軍協助訓練台軍，有部分美軍人員在台灣，但沒有美軍部隊進駐，「他們（美軍）要來協訓，當然會住在這裡，是一個交流的範疇。」

邱國正稱，台灣的本務就是戰備訓練，他身為國防部長，該思考的是如何建軍備戰，建立一支有效的部隊，以利未來遭遇狀況時能夠應對，並運用現有裝備強化戰備。

另一方面，解放軍據報周四再派出一架軍機闖入台灣西南空域，台灣空軍有出動空機監控及廣播驅離。據統計，自10月以來，解放軍機累計闖入台灣空域18天，台灣空軍的廣播驅離紀錄有108次。其中10月4日，解放軍機的數量達56架次次多，創下歷來最多。