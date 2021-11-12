六中全會｜兩岸表述啟動愛國者治台？　台學者關注第三份歷史決議

對於中共19屆六中全會公報列入涉台內容，並通過第三份歷史決議。台灣學者分析，北京若將涉台內容也列入歷史決議中，代表已將「解決台灣問題」列入第二個百年目標。

中共19屆中央委員會第6次全體會議11月11日閉幕，公報涉台部分提到，中共總書記習近平執政期間「堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」。



據中央社報道，台灣政治大學國際關係研究中心11月12日上午舉辦座談會，解析這次六中全會。

政大東亞所所長王信賢在會中指出，北京將這次的六中全會公報、歷史決議與中共建黨百年連結，在於總結百年奮鬥與未來征程，而六中公報納入台灣議題則值得關注。

他認為，中共若將涉台內容放入歷史決議將具有象徵意義，代表北京將解決「台灣問題」鑲嵌進中國未來發展進程。而對照公報涉及港澳的內容提到「愛國者治港、愛國者治澳」，台灣應該提防中共未來提出「愛國者治台」。

政大國關中心研究員宋國誠進一步提出，這次六中全會後，中共對台將以「歷史任務」取代國共內戰延續性。這意味着，對中共而言，未來解決「台灣問題」並非選擇性問題，也不是時機的選擇，而是「在（第二個）百年征程中必然要解決台灣問題」。

宋國誠指出，「台灣問題已經不是選擇問題，台獨來我就武統，能和平統一我就和平統一，而是歷史必然的問題」，「這已經不是國共簽不簽和平協議，或是台獨做了什麼事，而是已經表定在歷史任務、黨要解決的問題，不存在策略性作為或時間點的選擇」。

對於這次中共六中全會通過黨史上第三份歷史決議，中國文化大學社會科學院院長趙建民認為，這目的在於總結百年經驗，並將習近平地位提升至空前。雖然有助習近平在中共第20次全國代表大會（20大）取得連任，但目的並不僅於此。

他指出，早在2016年18屆六中全會當局便提出「習核心」，「習思想」在19大就寫入黨章，2018年當局也修憲廢除國家主席任期制，所以「習近平時代」早就來臨了。