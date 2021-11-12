洪都拉斯總統抵台訪問明晤蔡英文　其三子女皆在台工作求學

撰文：陳進安
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與台灣有邦交關係的中美洲國家洪都拉斯，現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）應蔡英文總統之邀啟程前往台灣訪問，並於周五（12日）晚上7時40分正式抵台。

據台灣外交部介紹，葉南德茲伉儷在洪方外長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）夫婦等陪同下，於周五至周日（14日）率團訪台，並提到這是葉南德茲第四度訪台。而蔡英文預計周六（13日）上午在總統府與葉南德茲會晤，並設午宴，彼此祝賀建交80周年。

葉南德茲（前排左2）周五晚上正式抵台。（中央社）

總統府發言人張惇涵則表示，長期以來，台洪在經貿、公衛、教育、社福、基礎建設、婦女賦權及農漁業等各項領域緊密合作，在葉南德茲主政下，雙方合作範圍更加廣泛，友好情誼更為提升；他又提到葉南德茲的3名子女也在台灣工作或求學，如今適逢建交80周年，是次到訪別具重要意義。

據早前報道，洪都拉斯即將在本月底舉行新一屆總統選舉，在野黨候選人曾經表態當選後會與台灣斷交，改為與中國大陸建交。台灣外交部發言人歐江安日前對此表示，外交部將持續密切注意選情發展，並強調為保障台灣的生存與發展，外交部會審慎因應並加強與洪都拉斯朝野溝通，說明台灣是宏國值得信賴的夥伴，並提醒對方注意中國大陸口惠而實不至的承諾，以及破壞友邦與台灣關係的一貫伎倆。

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