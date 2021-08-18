台灣與洪都拉斯建交80年　台外交部稱大陸「令他國陷債務陷阱」

台灣外交部周二（17日）發布新聞稿表示，外交部常務次長俞大㵢上午接受洪都拉斯媒體聯合視訊專訪，說明台洪兩國建交80年來，雙方共同促進洪都拉斯國家發展的各項成果，並將續深化兩國緊密的合作關係。對於中國大陸的外交，俞形容「華而不實」，並指部分國家甚至因而深陷債務陷阱。



俞大㵢在回應洪國多家主流媒體提問時，分享台灣及洪國政府在文教、颶風災後重建、防疫、經貿往來、環境永續、台洪關係及台灣國際參與等領域的合作情形。他並強調，不論國內外情勢演變，台灣在洪國的國家發展上始終一路相挺，患難與共，是值得信賴的合作伙伴，同時也代表台灣外交部感謝洪國政府及人民長期以來在國際場域堅定助台的情誼。

俞大㵢接受洪都拉斯媒體聯合視訊專訪。（台灣外交部）

針對媒體提問中國大陸的外交攻勢，俞大㵢澄清，台灣從不是中華人民共和國的一部分。大陸近來不停地以軍機、軍艦繞台，騷擾威脅台灣，此舉不僅造成台海兩岸緊張，更是在破壞亞洲區域和平及穩定。

他同時舉例說明大陸「華而不實」的外交作為，陸方許多承諾並未兑現，甚至造成部分國家陷入嚴重的債務陷阱；大陸更罔顧人道需求，利用疫苗作為工具，企圖遂行其政治目的，呼籲各界認清事實。

台灣外交部說明，本次聯訪共有13家洪國電視、廣播、平面與網路等各式主流媒體、共19名記者線上參與。本次專訪有助洪國各界更加了解台洪兩國合作現況及成果，並可進一步深化雙方邦誼。洪都拉斯是台灣在中美洲的重要友邦，兩國今年慶祝建交80周年，雙邊合作關係密切友好，各項計劃均順利進行並獲洪國朝野各界肯定。