洪都拉斯總統訪台晤蔡英文　強調雙方是朋友患難見真情

與台灣有邦交關係的中美洲國家洪都拉斯，現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）應邀抵達台灣訪問，並在周六（13日）與台灣總統蔡英文會面。葉南德茲表示，這次率團來到台灣想要表達一個非常清楚及堅定的訊息，就是「朋友之間，患難見真情」。



蔡英文上午在總統府會見葉南德茲伉儷訪問團，成員還包括洪方外長羅薩雷斯（Lisandro Rosales Banegas）伉儷等人，並設午宴款待。蔡英文表示，這是新冠疫情爆發以來，首個來自拉丁美洲友邦的總統訪團，同時今年是台洪建交80周年，故此時率團來訪意義非凡。她又提到，近年來雙方在技術、教育及經貿等各領域不斷深化交流，對洪方力挺台灣的國際參與表示感謝，並期待未來雙方在國際上持續相互扶持，共同促進進步發展。

蔡英文上午在總統府會見葉南德茲伉儷訪問團。（中央社）

葉南德茲致詞時，則感謝台灣的海運公司專家訪問團與他參訪阿馬帕拉（Amapala），共同研究未來開發該區的重要計劃，並期盼能鼓勵更多的台灣企業一起到洪都拉斯投資。他又感謝台灣政府的協助，讓洪都拉斯水產及漁業成為有潛力的產業，並提到期望未來能進一步推動農產品，特別是有關酪梨的認證，讓該國的酪梨能盡快進入亞洲市場。

他最後強調，在區域情勢相當緊張的時刻，洪都拉斯來到台灣是要展現雙方是真正的朋友，只有在患難時刻才能夠見到真情。他希望雙方深厚的情誼及雙邊的邦誼能夠繼續深化，無論是他在任或卸任之後。

據早前報道，洪都拉斯即將在本月底舉行新一屆總統選舉，在野黨候選人曾經表態當選後會與台灣斷交，改為與中國大陸建交，故有輿論揣測葉南德茲是否要藉由出訪台灣與美國幫同黨候選人加持。而台灣外交部發言人歐江安日前則表示，外交部將持續密切注意選情發展，並提醒洪方注意中國大陸口惠而實不至的承諾，以及破壞友邦與台灣關係的一貫伎倆。