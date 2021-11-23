台男連中4槍亡兇手逃至廈門隔離中　警方請大陸協助拘人

台灣新北市昨（22日）發生槍擊案，一名何姓男子遭行刑式槍擊，身中4槍後送院不治。

新北警方指出，槍手昨日下午2時搭機抵廈門，目前正於防疫旅館隔離中，後續將透過刑事局兩岸科接洽大陸公安，討論引渡、遣返事宜。



《自由時報》報道，黃姓男槍手昨天早上埋伏在何男家門口，等待約1個多鐘頭，待何男送小孩上課返家時，下車朝何男頭、頸部連開4槍，其中有1發子彈卡在頭顱，另外2發子彈貫穿頸部。

報道指，黃男犯案後駕車逃逸至新店環河路某賣場，將車輛棄置停車場，並在該處變裝後到路邊搭的士前往台北市龍山寺捷運站，再於站內變裝，出捷運後又搭的士前往桃園機場。他抵達機場時，先前往航廈聯外道路旁水溝，丟棄犯案用的槍枝，並於下午2時搭乘廈門航空MF-888前往福建廈門。

警方初步調查，黃男年約30多歲，有槍砲、毒品、詐欺、過失傷害等前科，但無幫派背景。警方已尋獲黃男作案用的制式槍枝1把、子彈1顆；至於他的殺人動機以及與死者的關係，仍須進一步調查。

《ETtoday》報道，黃男目前被安排自費入住防疫旅館，行蹤已被廈門公安局及台灣警方掌握，但台警擔心防疫旅館對於入境旅客並無強制力留置，加上黃男犯案手段兇殘，擔心若他搶在大陸公安配合行動前逃離，將令警方收網行動破功。

刑事局表示，證實該局兩岸科根據新北專案小組彙整槍手逃亡時序資訊，啟動程序、要求大陸公安部、廈門公安局提供兩岸共同打擊犯罪互助機制，但因為大陸公安部門尚未回覆，刑事局兩岸科目前並未派人赴廈門監控，但相關行動準備已完成，台方靜候大陸通知後會立即派員前往拘提槍手。