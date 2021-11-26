大陸孔子學院逐漸退場　台國安會主導推出「華語教育」與美國合作

美國國務院去年8月將孔子學院歸類為「外國代表機構」，全國多地孔子學院已經先後被關閉。

另一方面，台灣傳媒報道，台灣國安會副秘書長徐斯儉稱，自去年起已著手協調教育部、外交部與僑委會，將跨部會的資源整合為一個共同的海外華語文推廣計劃，最近正在努力提出一項整合型的具體計劃「華語教育2025計劃」。



據報道，徐斯儉在日前舉行的「華語教學國際高峰會」上透過預錄影片表示，近年「華語熱」持續增溫，全球歐美各國因為對中國政府透過華語文教育進行意識形態輸出產生警惕，並陸續關閉孔子學院。面對全球華語文教育的需求，及產業的龐大商機，台灣的華語文教育及產業應更積極朝向國際化方向發展。

與會的僑委會委員長童振源亦表明，美國政府認為華語教學為戰略、國安問題，要尋求在中國之外的學習華語機會與環境，台灣是正確選擇，是故美國政府已在去年與台灣簽署「台美教育倡議」。

有份出席高峰會的美國在台協會（AIT）文化官馬明遠（Luke Martin）也表示，「台美教育倡議」對台美雙方長期的人與人之間交流非常重要，語言能讓彼此更互相理解，開放與連結很重要，所以對AIT而言是個優先任務，未來幾年會繼續努力。至於比起中國大陸，台灣是否為學習華語的更好選擇，馬明遠就稱每個人都有自己的選擇，台灣是個好地方，民主之地，絕對為學習華語提供了一個非常便利的學習環境。