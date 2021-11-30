「港湖女神」高嘉瑜遭男友毆打多處瘀傷　蘇貞昌：男打女豬狗不如

據台灣媒體《鏡週刊》報道，立法委員高嘉瑜日前慘遭男友在飯店內家暴，更把她軟禁在飯店兩天。對此，台灣行政院長蘇貞昌表示，譴責任何暴力，「男人打女人更是豬狗不如」。



高嘉瑜近期臉書貼文大都身著長袖，有兩張照片露出手臂和脖子有淤傷痕跡。高嘉瑜透露，在離開飯店後已赴台大醫院驗傷，她表示因為受傷嚴重，加上要整理資料，近日將會再統一對外說明。



綜合台媒報道，政壇上有「港湖女神」稱號的高嘉瑜，在11月中後，不論是上立法院質詢、公開行程或節目錄影的，都可以看到高嘉瑜的手上及脖子有明顯外傷。

《鏡週刊》指出，11月11日高嘉瑜參加民進黨舉辦的公投說明會，之後和男友男友林秉樞投訴板橋飯店，卻被男友發現自己手機有大量與前助理男友馬文鈺聊天的檔案，男友因此醋勁大發毆打高嘉瑜，搶下她手機備份所有訊息後，隨後將她軟禁在飯店兩日。

該報導指出，高嘉瑜疑似因男友林秉樞手上握有兩人親密影片，至今仍不敢提分手，但林秉樞則否認對高嘉瑜施暴，強調沒有親密影片，也沒有備份高嘉瑜手機資料。

據了解，高嘉瑜在離開飯店後已赴台大醫院驗傷，她在事發後第6天在臉書發出和政大法律系教授楊淑文的合照，照片中可見她的脖子上疑似有瘀青。之後高嘉瑜仍有許多公開行程，但多以長袖示人。

11月30日消息爆出，台灣行政院長蘇貞昌接受媒體訪問時表示，「我們譴責任何暴力，男人打女人更是豬狗不如。」

根據《鏡週刊》報道，高嘉瑜現任男友林秉樞今年43歲，與高嘉瑜一樣大學念法律系，目前在政治大學念博士班，專攻政治哲學及中國研究。該報道指出，林秉樞時常聲稱自己從事國安相關工作，時常在臉樞秀出與政治人物合照，但目前相關人士皆否認他有與國安系統和調查局有關。