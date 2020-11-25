「港湖女神」高嘉瑜省錢靠吃過期食物閨房如垃圾崗　父母心痛落淚

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜近日為澄清擁有房產爭議，在Facebook貼出亂如垃圾回收場的閨房照，嚇壞一眾網民，不少人驚訝「女神」的光鮮外表下，房間竟然如此雜亂。 近日又傳出高嘉瑜當公職人員10年之間，財產暴增10倍，存款最高破千萬。對此，高嘉瑜解釋，自己任公職人員省吃儉用，常會吃過期食物省錢，把生活過成這樣，連爸媽都很心痛。

高嘉瑜閨房照曝光，網民驚訝竟然如此雜亂（點圖放大）：

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高嘉瑜24日被傳媒問到當民代10年期間薪水暴增10倍，從7年前存款僅157萬元（新台幣．下同），到去年已有逾千萬元，有何省錢良方時，她表示當議員的時候，年薪一年有200多萬元，再加上錄影通告費等等，「我自己個人都省吃儉用，花費其實不多，我也不會去買什麼名牌，大部分都是吃過期食物也非常多，所以存錢是不難啦，但買房子也確實花了不少錢。」

高嘉瑜母親看到女兒把生活過成這樣，忍不住心痛掉淚。（TVBS）

高嘉瑜晒出凌亂不堪的房間照後，也讓父母相當心痛。高嘉瑜媽媽表示「我真的當晚看了就掉眼淚，我覺得生活可以變得更輕鬆一點，為什麼要把自己搞得那麼複雜？一堆衣服代表你忙到連摺個衣服都沒時間，這種生活真的太辛苦了。」高嘉瑜爸爸也說女兒常忙到回家都三更半夜，生活習慣不是一天兩天養成的。

「雞排妹」鄭家純也在Facebook公開自己租屋處的照片，和高嘉瑜的房間形成強烈對比（點圖放大）：

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雞排妹鄭家純過去曾被綜藝節目的人員突擊香閨（點圖放大）：

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此外，高嘉瑜早前指她因為囤物症（Hoarding disorder，又稱儲物症），租屋處東西堆積如山，像資源回收廠，因此無法搬家。台灣三軍總醫院精神科主治醫師楊聰財表示，囤物症是強迫症的一種，需靠藥物、認知行為治療等方式改善。

楊聰財說，根據研究，囤物症有相當比例的患者伴隨情緒障礙，如廣泛性焦慮症或是分離焦慮症等，且女性通常為男性的三倍。家人必須一起協助患者，幫忙列清單，盤點哪些東西是不用囤積，以逐次減少的方式，幫助患者漸漸脫離囤物深淵。

（綜合報道）