高嘉瑜遭男友毆打家暴法可管？每五名台灣婦女就有一人受伴侶暴力

有「港湖女神」之稱的台灣立法委員高嘉瑜，日前傳出遭男友在飯店內毆打，更被軟禁長達兩天。



對於高嘉瑜的遭遇，台灣行政院長蘇貞昌、台北市長柯文哲等都表態聲援，並強調譴責暴力。2016台灣《家暴法》修法，納入「親密關係伴侶」，即使兩人未同居仍受到該法的保障。



據《鏡週刊》報道，11月11日高嘉瑜參加民進黨舉辦的公投說明會，之後和男友林秉樞投宿板橋飯店，卻被男友發現手機有大量與前助理男友馬文鈺聊天的檔案，男友因此醋勁大發毆打高嘉瑜，搶下她手機備份所有訊息後，將她軟禁在飯店兩日。



11月30日高嘉瑜發表聲明回應家暴傳聞，稱自己會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者。

據了解台灣《家庭暴力防治法》在1998年正式實施，隔年實行民事保護令制度，有通常保護令、暫時保護令和一般保護令之分，如果被害人有遭受家庭暴力的急迫危險而申請緊急保護令，法院要在受理4小時內核發。

《家庭暴力防治法》一開始僅限法律規定的家庭成員，2007年則納入「同居關係」情侶，即使沒有結婚仍可以適用該法，2016年再次修法，根據新增修的《家庭暴力防治法》第63-1條，即使沒有同居，只要是「親密關係伴侶」也獲該法保障，被稱為是「恐怖情人條款」，同樣可以申請民事保護令。

台灣每五名婦女就有一人受伴侶暴力

台灣衛生福利部今天公布「台灣婦女遭受親密關係暴力」調查報告，資料顯示台灣每5名婦女就有1人曾遭受親密伴侶暴力，精神暴力最多，其次是肢體暴力，被伴侶精神暴力比被肢體暴力多出兩倍。

該調查報告每四年進行一次，調查對象為18至74歲女性，結果顯示，台灣18至74歲曾有或現有親密伴侶婦女，遭受伴侶暴力的一年盛行率為8.99%，終生盛行率為19.62%，代表平均每5名婦女就有1人在其一生中曾經遭受親密伴侶暴力。

在各種暴力型態中，以精神暴力盛行率16.76%最高，肢體暴力7.97%排第二，其他依次是經濟暴力7.20%、性暴力4.85%、跟蹤及騷擾4.80%。

衛福部保護服務司長張秀鴛向媒體表示，自2017年首次調查至今，精神暴力連續兩年蟬聯第一，比肢體暴力高出2倍之多。精神暴力出現最多的是「疏忽你或對你冷漠相待」，第二則是「伴侶隨時要知道你的行蹤」，第三則是「伴侶曾侮辱你或讓你覺得自己很糟」。

對於高嘉瑜遭男友施暴，張秀鴛回應指出，親密伴侶暴力是全球性問題，使用暴力就是不對，任何人都要有「譴責暴力、給予被害人支持與關懷」的觀念。