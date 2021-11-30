台企遠東集團遭大陸裁罰　董事長徐旭東：反對台獨支持九二共識

台灣遠東集團被指在上海、江蘇、江西、湖北、四川等地的化纖紡織、水泥企業存在一系列違法違規行為，遭有關部門採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，同時收回其閒置建設用地。

遠東集團董事長徐旭東近日投書媒體，強調「我也跟多數台灣人一樣，希望兩岸關係『維持現狀』」、「我更一向反對台獨，支持辜汪香港會談時主張的九二共識，並且和美國與國際態度一致，支持一中原則」。



徐旭東未有在文章中正面回應被大陸裁罰，但他稱當大陸快速崛起之際，反觀台灣社會，四大公投攻防成為當下最受矚目的焦點，明年又即將面臨第三次九合一地方選舉，「公投與選舉，佔據了政府官員與政治人物絕大部分的注意力，對於台灣的經濟政策、未來三年、五年，甚至十年的產業布局，就缺乏討論了」。徐旭東稱，這就是他的擔心，「我很着急，台灣應該多一點對產業未來的思考，因為政策是啟動企業資源配置的方向」。

遠東集團在大陸投資的化纖紡織、水泥企業，被指涉及違法違規。遭大陸裁罰。圖為亞泥四川廠。（聯合新聞網）

徐旭東又稱，近年來台灣「逢中必反」的現象似乎有擴大跡象，令人憂心，「某些輿論讓台灣企業到大陸發展投資彷彿帶有一種罪惡感，其實大可不必，台灣產業不必就此置身於世界潮流之外，應對大陸市場有合理的認識和判斷，不該讓意識型態掛帥，凌駕一切」。

徐旭東表示，台灣政壇風氣重視選舉，政治人物心中算計的主要是選票，著眼大格局的產業戰略卻不夠用心擘劃，「而面對十四億人口的大陸市場機會，又刻意打壓，試問這符合台灣的長遠利益嗎？」。他最後指出，從簡單的思維考量，雖然無力解決兩岸困局，但始終希望兩岸和平，維持正常交流與互動，「未來如何創造兩岸和平的氛圍，創造人民的最大利益，端看領導人的智慧」。

另一方面，台灣行政院長蘇貞昌周二（30日）出席一個公開活動時，亦有回應遠東集團被大陸裁罰，批評中國一直就是蠻橫不懂民主、多元，也不懂得尊重，「很多中國對自己最富用的商人說不見就不見、說處罰就出罰、說消失就消失，連最漂亮的女星也是如此」。蘇貞昌更稱，中國共產黨的一黨專政、蠻橫動作，對台灣施壓又企圖以商圍政，最終都是被社會唾棄。