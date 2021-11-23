台企遠東集團遭大陸罰款　國台辦：不許支持台獨的人「吃飯砸鍋」

台灣遠東集團11月22日傳出在陸投資企業違反法規，遭到罰款。大陸國台辦當日晚間表示，歡迎台企投資，但不允許支持台獨的人幹「吃飯砸鍋」的事，被指間接承認這宗裁罰背後牽涉政治。



國台辦發言人朱鳳蓮答記者問時，回應外界詢問關於遠東集團在陸投資企業被裁罰一事。朱鳳蓮說，遠東集團在上海、江蘇、江西、湖北、四川等地的化纖紡織、水泥企業存在一系列違法違規行為，有關部門依據國家法律法規對其採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地。查處違法違規問題仍在繼續。

朱鳳蓮指出，中國大陸歡迎、支持台胞與台企赴大陸投資發展，將繼續依法保障台胞、台企的合法權益，但「絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹吃飯砸鍋的事。」

她並向在陸投資的台企表示，要明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力劃清界限，以實際行動維護兩岸關係和平發展。她也重申，對台獨頑固分子及其關聯企業和金主必須依法懲戒。

這樣的回應，間接證實了遠東集團受罰除了表面上的環保問題外，也與遠東集團的政治傾向與捐助政治獻金的行為有關。根據台灣監察院公布2020年大選的候選人收支明細，遠東集團藉由旗下的多家公司向藍綠候選人捐助政治獻金。

輿論也點名遠東集團是2016年台灣立委選舉的五大金主之一，當年曾向蘇貞昌的女兒、蘇巧慧捐出200萬元新台幣的政治獻金。

今年11月5日，朱鳳蓮以書面稱，陸方依法對「清單在列的台獨頑固分子」實施懲戒，禁止本人及家屬進入大陸和港澳，絕不允許關聯企業和金主在大陸謀利。隨後於11月10日在國台辦記者會上再次強調，「對台獨頑固分子及其金主等主要支持者依法予以打擊，目的正是為了遏制台獨分裂行徑、維護台海和平穩定」。

據統計，遠東集團旗下亞泥與遠東新世紀因環保、消防安全及稅務工商等領域的部分項目不符規定，被大陸執法部門開罰合計8,862萬元人民幣。