疑綠營網軍內鬥　政府IP用戶被揭於林秉樞維基欄目增賴清德內容

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞家暴的事件引發廣大關注，更發生疑似綠營網軍內鬥。

有台灣網友發現林秉樞的維基百科內容於12月2日曾被IP地址登錄在國家發展委員會（簡稱國發會）的用戶修改，在「曾與林秉樞合照或互動的名人」中新增副總統賴清德、台北市長柯文哲等人的相關內容，國發會其後證實該IP來自交通部公路總局。



有網友在PTT平台發文「疑似政府匿名用戶修改wiki林秉樞詞條被抓」，發現維基百科上「林秉樞家暴案」內容在12月2日曾遭到修改，新增曾與林秉樞合照或互動的3位名人，當中包括副總統賴清德、台北市長柯文哲及網紅「館長」陳之漢。

網友指出，根據台灣網路資訊中心（twnic）資料顯示，該用戶IP地址登錄單位為「國發會」，引起網友討論，質疑為何只加註上述3人，IP地址又是否網軍所有。

國發會於昨日（5日）晚上發出聲明，稱涉事IP其實屬於交通部公路總局對外上網線路。公路總局也於昨日晚上緊急回覆，證實該IP確實屬於公路總局電路，但全面清查防火牆紀錄發現，12月2日當天並沒有從該電路連線至維基百科的紀錄。

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台灣交通部長王國材今日（6日）表示，目前還在了解狀況，但是能確認的是，當天公路總局的IP並沒有連到維基百科。

柯文哲今日回應稱，假消息也不是只有台灣有，而是全世界普遍的現象，他認為民眾質素愈來愈高時，就能抵抗假消息，另外有權力者自己要節制。