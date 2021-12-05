涉嫌幫高嘉瑜男友施壓媒體？　台總統府國策顧問詹宏志宣布請辭

台灣總統府國策顧問、PChome集團董事長詹宏志遭爆料，為涉嫌對立委高嘉瑜施暴的林秉樞向媒體關說。



12月5日詹宏志發出聲明，宣布辭去國策顧問一職，表示自己原本接受擔任國策顧問這個職務是希望從民間工作對政府有幫助，沒想到卻「因為個人捲入的是非連累府方出面說明，希望總統府與各界諒解。」



日前民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，高嘉瑜前男友馬文鈺則稱林秉樞遊走在台灣政商名人間，更點名在台灣媒體《鏡週刊》揭露此事前，林秉樞曾透過民進黨前立委段宜康、PChome集團董事長詹宏志向鏡週刊施壓，並出示詹宏志與林秉樞聚餐照片。

台灣總統府國策顧問、PChome集團董事長詹宏志（資料圖片）

詹宏志一開始否認，後來承認有幫林秉樞傳訊息給媒體，12月4日詹宏志晚間發出2000字長文解釋與林秉樞相識的經過，強調自己傳給媒體的文字並未踰越分寸。詹宏志稱，「外界的獵巫、指控和議論，對我的部分可以結束了。」但風波並未平息。當日，台灣總統府發言人張惇涵回應指出，對於司法偵辦中的個案，總統府沒有評論，但期盼司法盡速查明真相，制裁加害人，伸張正義。

12月5日詹宏志發布聲明宣布請辭總統府國策顧問，他在聲明中表示，自己原來接受總統府聘任國策顧問這個職務，是希望從民間工作對政府有所幫助，「但現在我不但沒有貢獻，還因為個人捲入的是非連累府方出面說明，原來的好意已無意義，謹此公開聲明我正式辭去國策顧問的職務，希望總統府與各界諒解。」

據了解，蔡英文政府今年2月公布遴聘資政26人、國策顧問76人。聘期均自今年2月9日起至明年5月19日止。目前總統府網站國策顧問名單73人，詹宏志仍在列。

過去擔任國策顧問分為「有給職」和「無給職」，2010年8月台灣三讀通過《中華民國總統府組織法》部分條文修正案，將所有總統府資政、國策顧問均改為無給職。