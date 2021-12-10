尼加拉瓜與台灣斷交　國台辦籲台邦交國「早日站到歷史正確一邊」

尼加拉瓜（Nicaragua）12月9日宣布與中華民國（台灣）斷交並宣布與中國建交，對此，大陸國台辦發言人馬曉光10日回應提到讚賞有關國家順應大勢，並稱「歷史和現實也再次證明『台獨』是絕路。」



他提到，歡迎台灣所剩無幾的邦交國能認清大勢，「早日站到歷史正確的一邊」。現今台灣邦交國僅剩下14個。



尼加拉瓜新任駐台大使李蜜娜（左）就任未滿兩年台灣與尼加拉瓜就宣布斷交。（台灣總統府）

馬曉光在記者會上指出，台灣是中國一部分。「一個中國原則是國際關係基本准則和國際社會普遍共識。」他提到，歷史和現實再次表明，「台獨」是絕路，任何人任何勢力都阻擋不了祖國完全統一和中華民族偉大復興的歷史大勢。

馬曉光也也對其它邦交國喊話，「我們讚賞有關國家順應大勢，支持中國的統一事業，歡迎所剩無幾的若干個台所謂『邦交國』認清大勢，早日站到歷史正確的一邊」。

目前台灣僅剩14個邦交國，在美洲有3國、加勒比海島國家4個、太平洋島國4個，南美洲1個、非洲1個、歐洲1個。

據了解，這是尼加拉瓜史上第二次與中華民國（台灣）斷交，相隔36年，都是在丹尼爾·奧蒂嘉（Daniel Ortega）執政時期發生。英國《金融時報》指出，奧蒂嘉之與台灣斷交，是因為11月大選曾向台灣政府「索討1億美元貸款失敗。

該報道稱，蔡英文實際上在11月7日尼加拉瓜大選前夕。就已經答應這筆1億美元的貸款，但台灣銀行卻以尼加拉瓜遭美國經濟制裁「拒絕放貸」。對此，台灣外交部回應「中華民國政府從未在尼加拉瓜大選前允諾任何貸款。」目前台灣外交部目前已宣布終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。