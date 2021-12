尼加拉瓜再與台灣斷交　邦交國剩下14個

中美洲國家尼加拉瓜(Nicaragua)12月9日宣布與台灣斷交並承認世上只有「一個中國後,迄今台灣邦交國僅剩下14個,即美洲3國、加勒比海島國家4個、太平洋島國4個,南美洲1個、非洲1個、歐洲1個。



它們分別是伯利茲(Belize)、危地馬拉、洪都拉斯、海地、聖吉斯納域斯聯邦(Federation of Saint Kitts and Nevis)、聖盧西亞(Saint Lucia)、聖文森特和格林納丁斯(Saint Vincent and the Grenadines)、馬紹爾群島(Republic of the Marshall Island)、瑙魯(Nauru)、帕勞(Palau)、圖瓦盧(Tuvalu),巴拉圭(Paraguay)、斯瓦蒂尼(Eswatini,前稱斯威士蘭)、 梵蒂岡(Vatican)。

台灣外交部發聲明回應稱政府至感痛心與遺憾,為維護國家主權及尊嚴,決定自即日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係,全面停止雙邊合作及援助計劃,撤離大使館及技術團人員。而在此同時,外交部也將官網上,尼加拉瓜的國旗撤下。

台灣外交部稱政府一向是尼加拉瓜忠實可靠的朋友,長期與尼國共同推動有益民生的合作,協助尼國國家的整體發展,成果與貢獻有目共睹。奧爾特加總統政府罔顧台尼兩國人民多年休戚與共的情誼,台灣感到十分遺憾。

台灣外交部稱,台灣身為國際社會的一份子,有權利與其他國家交流發展外交關係,政府將持續推動「踏實外交」以拓展國際生存空間,並致力維護區域的和平與穩定,爭取應有的國際地位,維護國家利益與人民福祉。