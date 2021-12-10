尼加拉瓜再與台灣斷交　邦交國剩下14個

中美洲國家尼加拉瓜（Nicaragua）12月9日宣布與台灣斷交並承認世上只有「一個中國後，迄今台灣邦交國僅剩下14個，即美洲3國、加勒比海島國家4個、太平洋島國4個，南美洲1個、非洲1個、歐洲1個。



它們分別是伯利茲（Belize）、危地馬拉、洪都拉斯、海地、聖吉斯納域斯聯邦（Federation of Saint Kitts and Nevis）、聖盧西亞（Saint Lucia）、聖文森特和格林納丁斯（Saint Vincent and the Grenadines）、馬紹爾群島（Republic of the Marshall Island）、瑙魯（Nauru）、帕勞（Palau）、圖瓦盧（Tuvalu），巴拉圭（Paraguay）、斯瓦蒂尼（Eswatini，前稱斯威士蘭）、 梵蒂岡（Vatican）。

台灣外交部發聲明回應稱政府至感痛心與遺憾，為維護國家主權及尊嚴，決定自即日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計劃，撤離大使館及技術團人員。而在此同時，外交部也將官網上，尼加拉瓜的國旗撤下。

台灣外交部稱政府一向是尼加拉瓜忠實可靠的朋友，長期與尼國共同推動有益民生的合作，協助尼國國家的整體發展，成果與貢獻有目共睹。奧爾特加總統政府罔顧台尼兩國人民多年休戚與共的情誼，台灣感到十分遺憾。

台灣外交部稱，台灣身為國際社會的一份子，有權利與其他國家交流發展外交關係，政府將持續推動「踏實外交」以拓展國際生存空間，並致力維護區域的和平與穩定，爭取應有的國際地位，維護國家利益與人民福祉。