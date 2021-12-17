「萊豬」端上所有台灣人餐桌就能等來「美軍」？恐只屬一廂情願

12月18日，台灣將舉行包含「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」及「第三天然氣接收站（三接）遷建」等議題的四大公投案。外界廣泛認為，「四大公投」不但將深刻影響台灣政黨政治，對兩岸關係及台美關係也將有深遠影響。



在前述四大議題中，台灣是否擴大進口美國「萊豬」（含瘦肉精萊克多巴胺的豬肉）在此次公投中最受關注。其結果被認為將對台灣正在申請進入的國際經貿組織「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）或者「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）產生關鍵影響。

國民黨主席江啟臣與國民黨立委林為州準備就「萊豬」公投遞交連署書。（多維新聞）

華盛頓智庫「德國馬歇爾基金會」宣稱，如果「反萊豬」公投案此次通過，將會重挫美台關係，TIFA將再次被擱置，任何美台貿易協定的進展將停滯。也正因此，民進黨政府連日來頻頻造勢，意在推動徹底放開「萊豬」進口。

蔡英文在12月12日到台南市出席公投說明會，她稱「反美豬進口傷害到台灣的全球佈局，經貿要走出去」，這次美豬公投，所有和台灣有貿易的國家都在看台灣人有沒有決心要跟世界同行，「這關如果沒有過，我們很可能回到過去，就是國民黨執政時代，我們走不出去，被鎖在中國。我們不能走回頭路。」

當天晚間，蔡英文再次在臉書發文呼籲，稱美豬公投如果沒過，台灣經濟將回到過去被鎖在中國的困境。

大陸國台辦對此反應激烈。12月15日在國台辦例行新聞發布會上，發言人馬曉光稱台灣政客又在偷換概念，「含有萊克多巴胺的萊豬不等於全部美豬，前者對人體有害，大陸都不進口，台灣為什麼要進口？」

「萊豬」議題歷年來是台灣政黨政治拉鋸的重點。（中央社）

此次公投提案方國民黨立委稱民眾健康不能成為「特定國家」利益交換的籌碼，萊克多巴胺雖然有國際標準，但未必適用台灣人。值得注意的是，馬英九執政期間曾宣佈進口「萊牛」，但一直禁止進口「萊豬」到台灣，2021年蔡英文政府宣佈放寬「萊豬」管制，國民黨隨即提出公投聯署。中國大陸則規定，2014年7月1日後對中國出口的豬肉產品都不得再含有萊克多巴胺。

有兩岸觀察人士指，民進黨政府推動「萊豬」進口有其自身考量，但將之綁諸兩岸關係可能得不償失。如前述蔡英文表示不進口「萊豬」就將被「鎖在中國」，民進黨籍高雄市長陳其邁更說：「四個不同意，就是不同意中國吞併台灣。」

觀察人士進一步表示，民進黨政府所以將「萊豬」進口話題不斷推高，背後有顯在的美國因素。一方面台灣迫於美國壓力試圖成功闖關，另一方面民進黨政府也希望藉此強化美台關係，以在抗衡大陸時獲取更多支持。

不過觀察人士同時稱，即便民進黨在此番「萊豬」公投中過關，將「萊豬」端上所有台灣人的餐桌，可能也難以博取華盛頓更多的實質性支援——後者儘管在持續加大制華投入，但其「維持現狀」的兩岸模糊政策仍是所有行動的基礎，這一點不會因為台灣放開「萊豬」而有任何改變。