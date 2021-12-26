冀獲符合作戰需求先進武器　台國防部：爭取美軍高階官員訪台

台灣國防部送抵台灣立法院的書面報告書指出，疫情趨緩後，將爭取美國國防部派遣高階官員訪台，針對國防發展及建軍備戰需求雙邊政策對話及議題研討。



據中央社12月25日報道，台灣國防部的報告書的內容提及，美國依《台灣關係法》及六項保證，通過對台軍售確保台灣自我防衛能力及安全，但因中國大陸打壓，除軍售及相關合作外，多因外交現實及政策限制開展不易，美方對於指派國防高層赴台訪問向來態度謹慎；而近年國際氛圍轉變、台美互信提升，國防部將積極爭取並逐步拓展交流。

台灣國防部稱，美國國會首度將美國防部資深軍文職官員與台灣交流的條文，正式納入《2017財政年度國防授權法》，進而在2018年催生出《台灣旅行法》。針對執行現況，台灣國防部表示，2020年台灣國防部與美方各交流對口仍密切協調，通過視像或電話會議的高階交流案共19案，2021年迄今則有10案。雖然受疫情影響，美方仍邀請台灣出席印太司令交接典禮。

台灣國防部也說明，由於美國總統拜登（Joe Biden）4月9日公布最新對台交往準則，美方基於《台灣保證法》，將放寬雙方往來，因此台灣國防部將待疫情趨緩後，爭取美國防部派遣高階官員訪台，針對台灣國防發展及建軍備戰實際需求，進行雙邊政策對話及重要合作議題研討，以制定對台更有利的交流政策，或出售符合台灣作戰需求的先進武器裝備。

此外，台灣國防部表示，參與由美方主導的地區性國際年會或專案會議，汲取美方經驗對台軍有明顯助益；為此，將敦請美國防部及印太司令部，在既有合作基礎上提供台軍擴大參與及出席國際性活動的機會，融入美印太地區整體安全體系。

據悉，在中國大陸與台灣關係緊張之際，美台聯繫日益頻繁，多名日本政府相關人士披露，美日制訂作戰計劃草案應對台灣突發事態。

中國外交部發言人趙立堅12月24日主持中國外交部例行記者會。有記者提問，美日已經制定了就台灣遇到「緊急情況」下的「聯合行動草案」，中方對此有何回應？

趙立堅表示，最近這一類的報道不少，中方予以密切關注，他想強調的是，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方絕不允許任何國家以任何藉口、任何方式插手台灣問題和干涉中國內政，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。