唐鳳民主峰會視像畫面被刪　學者：錯用地圖得罪美國等一堆國家

美國日前召開民主峰會，台灣的行政院政務委員唐鳳發言期間，視像畫面突然被剪掉，只剩下聲音。據悉，這是因為唐鳳展示一張用不同顏色標示兩岸的地圖，引起白宮疑慮牴觸「一個中國」政策，因此要求關掉畫面，並打出免責聲明。



據台灣《聯合早報》12月13日報道，台灣外交部發言人歐江安13日回應說，美國懇切說明，這是因為峰會控制中心出現技術問題，導致熒幕分享功能無法使用，台美已充分溝通，「雙方互信堅實、關係穩固友好。」

唐鳳回應亦稱，不認為畫面被關是與地圖有關。

唐鳳回應稱，不認為畫面被關是與地圖有關。（GLNoronha@Twitter）

不過藍營的資深媒體人趙少康13日在政論節目上表示，唐鳳參加民主峰會，一個三分鐘的聲明為何還要預錄？顯然美國要檢查台灣講什麼，怕台灣亂講話。

淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新則表示，蔡英文政府錯用「CIVICUS」這張圖表來凸顯台灣的民主成就，過度表揚自己反而自取其辱。

他說，事實上，台灣仍處於正在民主化的過程中，也未達民主的標準，只是因為政治正確而受邀與會，唐鳳用的這張圖不僅顯示台灣比大陸民主，同時也昭告天下，美國及其東亞盟友日本、韓國等的民主程度通通不如台灣。台灣欲尋求國際支持，卻得罪美國等一堆國家實為不智。

政治大學外交系副教授黃奎博認為，熟知對美外交的人都可推斷，美國事前一定會告知蔡英文政府，保持低調參與民主峰會，不要明顯突出「一中一台」，以免造成美國對中國大陸關係的不必要困擾。

他分析此次事件可能有三個原因：一、蔡英文政府多數官員不太熟稔國際外交，明知美國提醒，卻不小心找了一張會凸顯「一中一台」的圖；二、蔡英文政府故意以那張圖打「擦邊球」，結果被美國官員當場識破，破壞了台美互信；三、美方知道蔡英文政府要展示的文稿，但未事先察覺那張圖的政治意涵。

據悉，台灣於12月10日獲邀參加由拜登（Joe Biden）政府發起的民主峰會，並由唐鳳以預錄影片方式發表講話。

據英媒路透社報道，唐鳳在峰會上使用的彩色地圖由南非非政府組織「CIVICUS」提供，按照公民權利的開放程度進行排名。地圖展現了大部分的亞洲地區，其中台灣為綠色，是唯一被認定為「開放」的地區實體；其他地區包括美國的幾個盟友都被標示為「封閉」、「壓逼」、「阻礙」或「狹窄」，中國大陸、老撾、越南和朝鮮都被標示為代表「封閉」的紅色。

地圖在峰會上出現約1分鐘，唐鳳亦完成餘下發言。但10多分鐘後再被主持人邀請作補充時，唐鳳的發言變成「有聲無畫」，熒幕上只打出名牌。環節尾聲時畫面更附上免責聲明稱：「座談所表達任何觀點純屬個人立場，不一定反映美國政府的立場。」

路透社稱，該地圖引起美國官員的憤怒，白宮國家安全委員會因擔心唐鳳將台灣單獨視為「一個國家」，牴觸「一個中國」政策，因而憤怒地聯繫美國國務院，要求把畫面關掉，並就此向台灣當局投訴，因為相關地圖並沒有在演講彩排時出現。

報道稱，峰會錄像室操作員是按照白宮的指示行事的，「此舉顯然是出於政治考量」。白宮暫未回應，但美國國務院解釋是「無心之過」，唐鳳的畫面被關掉是因為屏幕共享時出現「混亂」。美國務院發言人還說，「我們重視唐鳳對此次峰會的參與，她展示了台灣在透明治理、人權和打擊虛假訊息問題上的世界級專業知識。」