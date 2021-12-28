空手道亞錦賽｜哈薩克返台灣後13名團員確診　其中7人證染Omicron

台灣中央流行疫情指揮中心在周二（28日）通報最新一批境外移入病例病毒基因定序結果，確認再多14宗病例涉及新冠變種病毒Omicron，其中7宗為赴哈薩克參賽空手道代表團團員。

值得一提，香港衛生防護中心此前公布，有5名香港空手道運動員從哈薩克經韓國返港後確診，其中4人亦驗出有Omicron。



《中央社》報道，台灣空手道代表團赴哈薩克參賽，返台共有13名團員確診新冠肺炎。基因定序初步結果確認其中7宗確定為Omicron，其餘檢體定序將陸續進行。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指，現階段哈薩克境內並無檢測出Omicron個案，但台灣及香港空手道代表團陸續驗出涉及Omicron境外移入病例，其中一個可能性是當地沒有執行檢驗定序。莊人祥並提到，赴哈薩克的空手道比賽代表團來自世界各地，現階段正是Omicron流行階段，確實有可能是選手間互相傳播，尤其是共同培訓、訓練，與其他選手近身比賽等，都是可能造成傳染的因素。

據指揮中心統計，台灣至今已累計有48宗涉及Omicron的新冠肺炎病例，都是境外移入病例，皆為邊境快速攔截或檢疫攔截，早期偵測未進入社區，個案來源遍及9國，包括美國、哈薩克、英國、巴西、加拿大、史瓦帝尼、哥倫比亞、德國、尼日利亞，其中以美國的18宗最多。