Omicron｜非洲華僑一家4口各打4針疫苗仍中招　疑20多人聚會感染

據《健康時報》報道，36歲的福建籍非洲華僑婦人康美（化名）一家四口近日被確診感染Omicron變種病毒，而他們各自已接種4針新冠疫苗，疑似是在一次20多人的生日聚會上感染。



康美2019年舉家前往非洲，一家四口在非洲中南部的一個內陸國家經商，在當地做汽車配件類生意。今年12月21日晚，她在一次外出參加生日聚會後感到喉嚨發乾，在當地醫療機構確診。

康女士每天定時給自己和家人測量血氧含量。（健康時報）

康女士猜測，他們可能是在這場聚會上感染。當晚，其一個外國友人為孩子舉辦生日派對，當時邀請了康女士一家，她本以為是兩個家庭的簡單聚會，結果到場發現還有別的家庭，總共約有20多人到場。他們當時並沒有多作停留，僅和朋友寒暄過後就離開，但當晚還是感到輕微不適。康女士和家人當天接種了第四針疫苗，手臂有輕微疼痛，因此沒有在意。

23日晚，康女士感到喉嚨異常乾癢，於是趕緊去叫醒兩個孩子，其中哥哥表示喉嚨不適，弟弟則沒有感覺。她立即使用朋友從中國帶給她的快速抗原檢測儀檢測了咽拭子，發現四個人全部都顯示陽性。他們隨後在當地醫療機構的鼻咽拭子樣本檢測下確診。

喉嚨痛癢但未失味覺 「大部分朋友都痊癒了」

康女士表示，確診後有些擔心，但不害怕。因為之前身邊有幾個朋友確診，熟悉這些症狀，他們現在大部分都痊癒了。她說，感染超過48小時後，喉嚨痛加重，有些低燒，晚上睡覺也變得不安穩，「大一點的孩子也覺得不舒服，總是說喉嚨乾乾的，緊接著小女兒也發熱了。」她又指兩個孩子的症狀都很輕，所以基本沒有影響到生活。

康女士表示，目前食慾沒有受到影響，喉嚨有些發癢，但她和家人吃東西有味道的，也能聞到味道，「就是感覺有點累，沒有別的不舒服」。康女士同時表示，「仍要小心應對，積極治療，因為這個Omicron傳染性還是蠻大的。」