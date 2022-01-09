台灣疫情｜增11宗本土確診均與桃園機場有關　為去年8月以來新高

在台灣，桃園國際機場爆發新冠肺炎群組感染。台灣中央流行疫情指揮中心今日（9日）宣布，今日台灣新增60宗新冠肺炎確診個案，分別為49宗境外輸入，11宗本土病例。

當局指，這是去年8月29日新增13宗本土個案以來的新高，初步研判本土個案皆與桃園機場疫情有關。



中央社報道指，桃園機場疫情擴大，桃園市長鄭文燦今天表示，已擴大採檢9000人，不可能零確診，民眾要做好心理準備。他又指出桃園機場疫情與社區傳染是同步發生，要設法阻斷家庭、職場與社區傳播鏈。

台灣桃園國際機場爆發新冠肺炎群組感染。（中央社）

中央流行疫情指揮中心今天又宣布，全台疫情警戒標準維持第二級至1月24日。由於疫情持續，口罩政策加嚴，室內外運動、唱歌、拍照等恢復戴口罩，且不開放試吃。

當局即日起又調整醫院探病管制等規定，台北市、新北市、基隆市、桃園市的醫院禁止探病。

據早前報道，截止昨日，桃園機場相關感染個案達14宗，除1名機場防疫計程車司機病毒序列不同外，其他13人暫列群聚，包括7名清潔員、3名歌友會相關人員、2名機場保安、1名防疫計程車司機。其中，至少4人已被驗出帶有Omicron變種病毒。