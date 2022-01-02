台灣疫情｜台北兩防疫旅館疑群聚感染　三人染Omicron兩人染Delta

Omicron在世界各地引發新一波疫情，香港亦有個案流入社區。台北市防疫旅館有3人確診，基因定序結果皆為Omicron，中央流行疫情指揮中心表示，目前不排除為旅館群聚。



今（1月2日）下午台灣中央流行疫情指揮中心也緊急召開記者會，陳時中提到，除了一間旅館爆出Omicron疫情外，另外一間旅館也傳出有疑似群聚的情況，兩名確診者感染的則是Delta病毒。其中一名患者是在檢疫期滿確診，並曾去幼兒園接小孩，該幼兒園將停課兩天，旅館工作人員也緊急採檢。



台北市防疫旅館爆發「疑似群聚」感染事件，三名案例皆確定感染Omicron變異株，但基因定序位點差異加上發病日不符，仍在確認是否為群聚感染。陳時中1月2日緊急召開記者會宣布，台北市另一間防疫旅館也出現疑似群聚的情況，兩名確診者感染的則是Delta病毒。目前台北市已有兩起防疫旅館疑似群聚感染事件。

據了解，最新一例的「個案17181」，已經檢疫期滿到1月1日，發現症狀，做了快篩是陽性。由於她曾入住的台北某防疫旅館，該旅館有一個在12月19日入住確診Delta病毒的案例，且兩人房間就在隔壁，該旅館恐有群聚感染的疑慮。

由於「個案17181」曾去幼稚園接女兒放學，該幼兒園也緊急宣布停課兩天。飯店工作人員10人中9人已經採檢，採檢結果將在傍晚公布。此外，陳時中也宣布，1月2日境外移入病例共20例，在可預測範圍內，其中美國11例為最多。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（直播截圖）

由於Omicron引發新一波疫情，許多地方因此取消民間慶祝活動，美國紐約時報廣場人潮都設限，英國倫敦則改採電視跨年派對。台灣的跨年活動則未取消。有記者提問擔心會不會有接觸者去參加跨年活動造成疫情擴散？陳時中則回應指出，該飯店人員都未參加跨年活動。

而先前爆發的台北防疫旅館三人染Omicron事件，是否判斷是「群聚感染」？指揮中心發言人莊人祥透露，由於3名個案的發病日、傳染途徑還有一些疑點，仍有待釐清，目前先定調為「疑似群聚」。

據了解，確診三人分別住在五樓和六樓。對於為何會跨樓層傳染？陳時中回應指出，由此可知omicorn傳播力更強，而該防疫旅館房間的空調系統也是要關切的目標。目前台北市防疫旅館疑似Omicron群聚感染事件，已擴大匡列81人採檢，74人仍呈現陰性，剩下的人則在等待採檢中。

12月29日，世界衛生組織（WHO）世衛總幹事譚德塞曾表示，非常擔心更具傳染力的Omicron變種與Delta變種同時傳播，引發確診數目大量增加。