台灣人口按年減18萬　連第二年負增長　出生數結婚率皆創新低

據中央社報道，台灣內政部周一（10日）公布2021年人口總數為2337萬5314人，較2020年減少18.5萬人，人口連2年負成長。全年新生兒15萬3820人，且每個月出生數都低於死亡數；結婚1萬3131對，粗結婚率也是歷史新低。



內政部周一（10日）公布2021年12月戶口統計資料，人口數為2337萬5314人，與2020年的2356萬1236人比較，減少18萬5922人，平均每天減少509.4人；這也是繼2020年人口首度負成長後，連續2年負成長。

2021年12月出生數為1萬4127人，全年出生數為15萬3820人，折合年粗出生率為6.55‰。相較於2020年全年出生數16萬5249人，減少1萬1429名新生兒，創歷史新低。

台灣人口負增長問題近年愈趨嚴重。（Getty Images）

死亡數部分，2021年12月死亡1萬5739人，全年死亡數18萬3732人，較2020年的17萬3156人增加1萬576人，折合年粗死亡率為7.83‰。其中，2021年每一個月的出生人數，都低於死亡人數，相當於自然增加人口（出生人口－死亡人口）為負2萬9912人、折合年自然增加率為負1.27‰。

內政部統計，2021年12月結婚對數1萬3131對，全年為11萬4606對，較2020年的12萬1702對減少7096對，折合年粗結婚率為4.88‰，也是歷史新低。2021年12月離婚對數4470對、全年4萬7887對。

不只自然增加減少，社會增加部分，2021年遷入人口92萬703人、遷出人口107萬6713人，相差了15萬6010人。戶數部分，2021年共900萬6580戶，較2020年的893萬3814戶增加7萬2766人；新北市162萬906戶最多，其次為高雄市112萬8808戶，再其次為台北市的105萬2596戶。