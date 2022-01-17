兩岸軍事狂想．二｜台作家：全民武裝成狙擊手　核廢料阻止解放軍

2022年1月15日，「福和會」（Formosa Republican Association）在台北舉辦「青年國家安全論壇」，台灣民團協會、台灣制憲基金會、台南市射擊協會等組織亦參與協辦。

會中探討兩岸緊張氛圍下，台灣軍事改革的可行方向。下午第二場次主題為「面對滲透與內應，民間如何作為」，邀請到已退役的台空軍中將張延廷、政戰少將余宗基、作家范疇出席討論。



核廢料放東沙

范疇說，為了保衛台灣，民間要有意識，意識後要有知識，知識後才有行動。而所謂意識，范疇表示「台灣人的思考不夠精緻」，「台灣的國安」是甚麼，這是民間必須想清楚的，范疇從而提出自己的兩點定義：「領土不被侵犯，自由民主不被剝奪。」

他表示，台灣內部可能已有20萬人被中共「超前部署」，第一種是政界與學界諸人，其因過去某些經歷，「有把柄在北京手裏」，不得不配合；第二種是軍隊中的不滿者；第三種是直接被收買的「第五縱隊」，其會配合解放軍制造事端，不論物理或心理。

范疇預測，2022年的中共對台認知戰強度，一定會超越過往，例如台灣正盛行「備戰等於好戰」的「投降思維」。范疇指出，開不開戰是北京決定，但備不備戰是台灣自己要負責。其更歸納兩岸未來「四化」趨勢：「香港內地化，內地新疆化，新疆朝鮮化，台灣香港化。」

台軍軍演。（資料圖片）

范疇指出，台軍究竟為誰而戰，必須想清楚，台灣軍隊的官僚文化也要改革，以往都說「軍公教」，但現在是非常時期，必須給軍人非常待遇與照顧，「希望能做到一人當兵全家照顧」，並且恢復徵兵制，募兵比例大約50％。范疇更呼籲，「一定要恢復軍事化管制，台灣必須廣設上百個靶場，動員全民打靶，每個靶場要求訓練50名狙擊手。」

最後范疇呼應「解放軍恐會攻打東沙島」的預測，提出「最近核四重啟議題很熱門，應該把核廢料放在東沙，阻擋解放軍奪島。」

「圍魏救趙」的格局

余宗基則表示，中共如今策略，是將美國逼出第一島鏈。然而面對解放軍試射東風與極音速導彈，美國雖然震撼，卻沒有撤退，而是前進部署到第一島鏈，台灣應學習這種「不畏戰」意志。

余宗基接着分析，美國正運用「圍魏救趙」戰略，平衡台海壓力。例如美日日漸高強的軍事合作，為的便是恫嚇解放軍；美國近來在南海周遭舉行多國軍演，亦是要對解放軍形成壓力。「如今南海是兵家必爭之地，北部有韓國牽制，西部被印度牽制，解放軍還有軍力投入台海嗎？」

余宗基最後指，中共滲透也是台灣必須重視的威脅，尤其社交網上的訊息戰，中共與俄羅斯相同，都利用「民主的透明開放」，滲入其中操作網軍帶風向；另有針對台軍將官的策反，甚至不惜使出美人計，例如羅賢哲案；而針對大學生與教授的滲透同樣值得重視，余宗基補充，國共三大戰役中，國民黨便是因遭滲透、情報屢屢外泄，導致前線持續潰敗，許多將領的副官本身便是中共地下黨員，早在學生時期便被吸收。

蔡英文着迷彩盔視察台軍火炮射擊。（總統府提供）

增添靶場數量

張延廷提出，如今兩岸往來頻繁、互通有無，但為捍衛台灣，台灣人須在心理、經濟、政治等場域多管齊下。

第一，必須在心理上「清楚敵我」，楚河漢界壁壘分明。張延廷呼應范疇前述，「為何而戰？為誰而戰？」並提出蔣經國曾經強調「不接觸、不談判、不妥協」，也是一樣道理。「敵人在哪裏，台灣要搞清楚。」

第二，是降低經濟場域的依賴性。張延廷指，台灣若不降低對陸經濟依賴，便可能在未來衝突中，遭致經濟封鎖。此外「拿人手短，吃人嘴軟」，張延廷批評「台灣人正為一斗米折腰，如此一來北京根本無需動用軍事，只要用經濟手段就便可控制台灣。」

第三，台灣必須「看清政治大勢」。張延廷認為，民主國家最珍貴的便是政黨政治、責任政治、依法行政、多數決，台灣人應當看到自身優勢，以及「民主是世界大勢」的潮流。

張延廷比較，台灣有幾點不如美國：擁槍程度、對軍人的尊重。其指台灣志願役只有4個月軍事訓練，新台幣3700多億（約合1045港元）的軍費預算，大概超過一半是發薪水，剩下的增添戰力根本不夠。「口袋多深、戰力多強」，張延廷最後呼應范疇所述，認為台灣「全民國防」實力不足，必須強化相關訓練，增添靶場便是選項之一，「讓民眾養成用槍習慣，全境要塞化、全民軍事化，台灣瑞士化。」