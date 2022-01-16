兩岸軍事狂想．一｜台灣模擬共軍武統　要先問「美軍如何攻台」？

2022年1月15日，「福和會」（Formosa Republican Association）在台北舉辦「青年國家安全論壇」，台灣民團協會、台灣制憲基金會、台南市射擊協會等組織亦參與協辦。

會中探討當前兩岸緊張下，台灣軍事改革的可行方向。下午第一場次主題為「解放軍攻台軍事推演」，邀請到已退役的台空軍中將張延廷、陸軍少將劉慶元、海軍上校楊於勝出席討論。



台軍不足以應對解放軍「大打」

張延廷表示，軍人必須料敵從寬。而近期台灣民調顯示，認為解放軍不會武統的民意趨勢偏高，最高高達78%，最低時也有52%，「可見多數台灣人認為中共根本不會打台灣，我覺得這不好。」張延廷表示，以色列為在阿拉伯強敵環伺下生存，全民皆兵，但台灣如今不僅女性不用服兵役，就連男性也只要進行4個月軍事訓練，如此軍力實難與解放軍作戰。

他分析，解放軍戰爭對外型態可分為兩類：「大打」與「小打」。諸如《長津湖》講述的抗美援朝，便是大打，時間較長，動員力道也大；小打則是快打，力求取得優勢後，速戰速決，例如1961年的中印戰爭、1969年的珍寶島衝突、1979年的懲越戰爭，以及1958年起的八二三炮戰，尤其「八二三」後期已演化出單打雙不打的無聲默契，可謂脱離傳統戰爭狀態。

張延廷表示，如今解放軍已具備「大打」台灣的實力，不僅擁有衛士1型、2型、3型火箭砲，導彈與轟炸機更是不計其數，轟-20亦在量產中，台灣必須做最壞打算，殲-16與殲-20有極大可能奪取台軍制空權，制空權一旦失手，制海權便難保，接着兩棲登陸便是可預期發展。

台灣總統蔡英文穿迷彩盔視察台軍火炮射擊。（總統府提供）

張延廷認為，國際局勢是客觀的，台灣雖可影響，卻無法控制。若解放軍當真啟動武統，台軍勢必要總動員，但如今「訓練不夠、人也不夠、評鑑也不準確」，實有提升戰力之必要，「必須能量化判斷，台軍究竟是美軍戰力值的多少百分比，台灣戰力越強，台海局勢越安全。」

「三分軍事 七分政治」

劉慶元指出，中國國家主席習近平上台後，解放軍收復台灣的決心更強大，威脅也更具體。而如今的台海戰爭型態，已非傳統想像的台澎防衛戰，更非1944年的諾曼地登陸。

他表示，諾曼地登陸是二戰登陸模式的經典縮影，即大量動員、長時間準備，並伴隨大量傷亡；40餘年後的海灣戰爭則象徵新登陸模式的到來，美國以航母投射軍力，僅需6個月的部署、42天的快速用兵，便對伊拉克摧枯拉朽；時至30年後的今日，戰爭又有了新型態的演變。

劉慶元認為，解放軍自從2015年軍改後，其實戰能力已大幅提升，如今頻繁的軍機繞台，已然進入實戰演練的灰色地帶。而針對各種可能的武統模式，包括封鎖全島、佔領金門、對外島實施封鎖等，台軍都要有所準備，「全民國防」更是必行之策。

劉慶元總結，中共應該會傾向用最小成本換取最大利益，因此統一上策應是「不戰而屈人之兵」，接着是「以戰逼降」，方式或可是先佔領台灣外島、再等台灣反應，最後才是大規模入侵。跟中共對抗，是三分軍事、七分政治，台軍必須先展現出強大決心。

2021年8月2日，民進黨籍立委王定宇表示，塔江級導彈巡邏艦將加快成軍速度，至2023年將有6艘同型艦服役，是台軍根據敵情的應急戰備調整。圖為王定宇與國防部長邱國正塔江艦交艦典禮上合影。（Facebook @ 王定宇）

解放軍「以美軍為師」

楊於勝則指，解放軍實力不容小覷，否則美軍不會逐年調高軍事預算，也不會加強在亞洲的軍事部署。實際上，解放軍在近年實戰化改革過程中，也很重視外界的相關評價，作為他山之石、善意批評，加以改進，「解放軍是美軍很好的學生，會吸取美軍的教訓與經驗。」

他說，在近年多次防展上，多數人可能更關注飛機或戰車，自己卻特別注意「解放軍一直想超趕美軍的技術突破」，「外界批評解放軍只會山寨，解放軍卻正在不斷向前」。在2020年珠海航展上，他看到解放軍的智能化新方向，已超越過往機械化階段，包括精準導引吊艙、制導滑翔彈、偵搜匿蹤戰機、巡弋導彈雷達、無人機與可掛載武器等皆為近年大突破，「這說明外界曾認為的『解放軍沒有捕捉匿蹤戰機的能力』如今已不攻自破」。

楊於勝分析，未來武統下的登島模式，絕不會是海灣戰爭或諾曼地登陸等型態，「無人戰場」模式已在成形。當前解放軍的智能模式、無人機的作戰概念，皆已相當成熟，當台軍還在想像傳統登島作戰，其實解放軍早已改變思維。台軍若真要保台，必須讓自己耳聰目明，再談如何發揮作戰能力，既已看到美軍用無人機整合作戰，便更要看到解放軍也是如此發展。

對此議題，《香港01》亦曾於2021年10月《軍用無人機的中美爭鋒 台海會否爆發無人的武統？》一文中分析。

楊於勝總結，要問解放軍如何武統，就要先想美軍會怎麼打台灣，料敵從寬，做最壞打算，台軍抵抗美軍能打幾分，對比解放軍也是一樣。楊於勝預言，解放軍如今的方展方向，似乎不是打一場大規模台海戰爭，而是要往海上長程發展，由此視角觀之，解放軍其實正在走出第一島鏈。