斯洛文尼亞總理：擬與台互設代表處　國台辦：罔顧事實、混淆視聽

斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša）近日表示正與台灣洽談互設代表處，又指台灣是「民主國家」。

1月19日，大陸國台辦批評斯洛文尼亞方面「罔顧事實、混淆視聽」，敦促斯洛文尼亞政府以實際行動恪守承諾，慎重妥善處理涉台問題。



國台辦發言人朱鳳蓮表示，斯洛文尼亞有關政客的言論罔顧事實、混淆視聽。朱鳳蓮說：「斯有關政客應該清楚，什麼是一個中國原則，應該好好讀讀《中華人民共和國與斯洛文尼亞共和國聯合公報》的原文，即斯方重申將繼續堅持一個中國的原則立場，承認世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國人民的唯一合法政府。斯洛文尼亞共和國不和台灣進行任何官方往來和建立任何官方關係的立場不變。」

朱鳳蓮並稱，敦促斯洛文尼亞政府以實際行動恪守在涉台問題上的嚴肅承諾，慎重妥善處理涉台問題。民進黨當局利用各種伎倆拉攏滲透有關國家政客，妄圖倚靠外部勢力謀「獨」，難逃失敗下場。

此外，大陸外交部發言人趙立堅19日在例行記者會回答媒體相關提問時稱，斯洛文尼亞領導人公然發表挑戰「一個中國」原則，支持「台獨」的危險言論。中方對此「深感震驚，強烈反對」。

他表示，「一個中國」原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中斯、中歐關係的政治基礎。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

據悉，斯洛文尼亞總理揚沙17日接受印度媒體的訪問時說，斯洛文尼亞正與台灣就互設貿易代表處一事進行商談，但不會是大使館層級。

據斯洛文尼亞政府網站公布的文字實錄，揚沙在訪談中稱台灣是「民主國家」，並指中國大陸反對台灣加入世界衛生組織，認為這是令人遺憾的一件事。