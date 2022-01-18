藝人方芳談統一「小孩不講理就打兩巴掌」　台陸委會：勿配合統戰

曾有「台灣綜藝一姐」之稱的藝人方芳，近日多次公開表達愛國情懷。在接受央視訪問時，方芳再表態支持兩岸統一，並稱「小孩不講理，有時打他兩巴掌他才知道厲害」，受到廣泛關注。

在台灣，陸委會對此回應指，赴陸公眾人物不該配合統戰宣傳，發表不符事實的言論，「若有違法將依法處理。」



方芳接受央視訪問時表態支持兩岸統一，並稱「小孩不講理，有時打他兩巴掌他才知道厲害」。（央視）

大陸文化和旅遊部日前印發《演出經紀人員管理辦法》明確，國家對演出經紀人員實行職業資格認定制度，而這亦引發「控制台灣相關人員來大陸就業」的揣測。

在接受央視節目《看台海》訪問時，方芳對此表示，「我們是一個中國，這個有什麼怕的，你們都想要到大陸來演出，連這個都不敢簽，那你不要來了，我們大陸也不稀罕你，我們的國家是我們共同來愛的，你要愛國，國家當然更愛你，你不愛國還非得要國家和同胞都愛你，沒有這個道理。」

方芳還在訪談中坦言，自己雖然在台灣長大，但如今台灣的狀況讓她不忍心看，還指希望兩岸統一，「身為中國的公民，我要講一句我們管小孩的方法。小孩講道理，就可以聽一聽。小孩不講理，有的時候真的是打兩巴掌他才知道厲害。所以我期盼，我真的非常期盼，看到兩岸統一的那一天。」

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對於方芳接受訪問時的表態，陸委會周二（18日）表示，台灣人赴陸發展及公眾人物接受陸媒專訪時，不該配合統戰宣傳，發表不符事實的言論，並應遵守兩岸條例及相關法令等規範。「陸委會已會同相關機關，持續關注陸方相關統戰情形，倘有涉及違法情事，將依法處理。」

據公開資料顯示，方芳1953年出生於台灣，祖籍安徽全椒。2021年12月，方芳在抖音發短片表示，自己已拿到大陸的台胞居住證，成為「有中國公民身分證字號的人」。2022年1月1日元旦，方芳去北京天安門廣場參加了升國旗儀式，她在視頻中表示，「今天參加升旗，心裏非常激動，我要告訴我的父親母親，我已經完成了你的心願，女兒已經代你們回到祖國母親的懷抱。」